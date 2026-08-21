Иран използва "Хизбула", за да сее хаос, критикува съветник на Тръмп

Старшият съветник на САЩ по арабските и африканските въпроси Масад Булос обвини Иран, че използва "Хизбула", за да "сее хаос" в региона, предаде АФП. Коментирайки най-новите мерки на Министерството на финансите срещу финансовите мрежи, свързани с "Хизбула", Булос заяви, че тази стъпка показва решимостта на Вашингтон да прекъсне "мрежите за финансиране на тероризма". Още: Нови разкрития: Лицемерно сътрудничество между воюващите Иран и САЩ

"Иран използва "Хизбула", за да сее хаос в Близкия изток, да подкопава суверенитета на Ливан и да заплашва нашите регионални съюзници", заяви Булос.

Нови санкции срещу мрежата за финансиране на "Хизбула"

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САЩ обявиха нови санкции срещу мрежата за финансиране на "Хизбула", като подчертаха тесните връзки на ливанската терористична групировка с Иранската революционна гвардия.

Правната класификация на "Хизбула" като терористична организация е била изменена, за да се отбележи, че тя действа "в услуга на иранския режим под командването на Иранската ислямска революционна гвардия", и по-специално на елитната формация "Ал Кудс", се посочва в изявление на Министерството на финансите.

Новото преопределяне "уточнява, че "Хизбула" е иранско прокси, а не самостоятелна организация, както подсказваше предишното определение", казва представител на Държавния департамент. "Това подчертава, че "Хизбула" действа, като почти или изобщо не зачита ливанския суверенитет, ливанския народ или ливанската държава."

"Тази мярка се основава на години наред определения от страна на САЩ, които многократно са документирали оперативната, финансовата и логистичната интеграция между "Хизбула" и "Корпуса на стражите на ислямската революция", каза представителят на Държавния департамент, наричайки "Хизбула" "разширение" на последната.

"Това не е ливанско движение за съпротива", както "Хизбула" се описва сама, казва представителят. Новите санкции са насочени срещу 10 лица, за които се твърди, че са част от мрежа, която прехвърля пари в брой към "Хизбула", която вече многократно е била санкционирана от САЩ, се посочва в изявлението на Министерството на финансите.

"Мрежата използва куриери, пътуващи с търговски полети между Ливан, Турция, ОАЕ и Иран, за да прехвърля до стотици милиони долари между юрисдикциите, като предоставя на "Хизбула" канал извън официалната финансова система за придобиване на чужда валута и заобикаляне на санкциите", се посочва в изявлението.

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