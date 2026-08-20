Марк Рюте обяви пред Радев, че атака от Иран би активирала чл. 5 на НАТО - клаузата за взаимна въоръжена защита

Министър-председателят Румен Радев e провел днес, 20 август, телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Правителствената пресслужба предаде, че двамата са обсъдили "средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии". Става въпрос за материала на авторитетното британско издание Financial Times, в който се посочва, че след провала в преговорите със САЩ Техеран може да ескалира с удари по американски военни съоръжения в Европа, включително в югоизточната част на континента.

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По-конкретно, в медията беше даден пример с авиобаза "Безмер" у нас. Там правителството на Румен Радев позволи разполагане на американски самолети цистерни (за зареждане на други самолети с гориво по време на полет).

Марк Рюте: Пълна готовност на отбранителните сили на НАТО да реагират срещу всяка заплаха

Марк Рюте лично е потвърдил "пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО" в региона да "реагират и неутрализират" всяка заплаха към страните членки на НАТО, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Снимка: Марк Рюте, Getty Images

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Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция, изстреляни от Иран, е казал още бившият премиер на Нидерландия.

Всяко нападение над страна членка на НАТО "ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия", добавил е Рюте. Това предполага активиране на чл. 5 от договора, който гласи, че въоръжено нападение срещу една или повече държави членки ще се сметя за нападение срещу всички. В този случай всяка съюзна държава помага на нападнатия, като предприема действия, които смята за нужни, включително използване на въоръжена сила.

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