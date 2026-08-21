Хиляди зрелостници на поправителен по БЕЛ

Държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември, ще се състои днес (21 август) в 435 училища. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

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Тегленето на изпитния вариант ще бъде в МОН от над 900 000 комбинации.

Близо 7000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 часа.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително, информират от МОН.