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В Германия откриха гореща линия за бягащи от режими като на Путин и Ким Чен Ун

21 август 2026, 6:50 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
В Германия откриха гореща линия за бягащи от режими като на Путин и Ким Чен Ун

Федералната служба за защита на германската конституция (BfV, която е и вътрешната разузнавателна служба на Германия) откри гореща линия за имигранти от страни с авторитарни режими, включително Русия, Китай и Иран. Хора, живеещи в Германия или получили политическо убежище там, могат да се свържат с горещата линия. В описанието за нея се отбелязва, че дори в безопасни страни имигрантите са изправени пред наблюдение, сплашване, отвличане и опити за убийство, информира Reuters.

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Агенцията издаде и брошура за тези, които може да се сблъскат с преследване от властите на родината си в чужбина - журналисти, дисиденти, членове на ЛГБТ общността и други. В нея са описани методите, използвани от чуждестранните разузнавателни агенции, за да ги притиснат, сплашват и заплашват. BfV казва, че ще може да противодейства на тези опити въз основа на получената информация.

Горещата линия работи 24 часа в денонощието, но в спешни случаи агенцията съветва да се обадите на полицията.

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