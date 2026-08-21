Сушата нанесе тежък удар и на Панамския канал

Панамският канал ще намали от септември броя на корабите, които могат да преминават през него всеки ден, заради ниските водни нива, причинени от оскъдните валежи, завиха от администрацията на канала. Броят на транзитните преминавания, за които могат да се правят резервации, постепенно ще бъде намален от 36 на 32 дневно. "Въпреки продължаващия дъждовен сезон и въведените мерки за пестене на вода с цел ограничаване на последиците от климатичния феномен Ел Ниньо, са необходими допълнителни превантивни мерки, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на канала", обясниха от администрацията.

ОЩЕ: Медия на "Хизбула" обяснява как Тръмп иска да печели от най-големите проливи в света

Каналът използва система от шлюзове, като при всяко преминаване на кораб прясна вода се оттича към морето. Количеството на валежите между май и август е било с около 34% под историческата средна стойност за този период, съобщиха от администрацията.

Прогнозите сочат, че в региона се очакват по-малко валежи в резултат на феномена Ел Ниньо през 2026–2027 г.

Тъй като сухият сезон започва през януари, ще е необходимо внимателно управление и наблюдение на водните ресурси, за да се гарантира достатъчното количество вода, заявиха от администрацията.

Панамският канал е изкуствен воден път с дължина около 80 километра, който пресича провлака в Централна Америка и свързва Атлантическия и Тихия океан. Той спестява на корабите дългото и опасно плаване около южния край на Южна Америка, посочва БТА.