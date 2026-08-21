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Млади руснаци масово бягат в Грузия: Руският представител в ООН се прави на ударен, нови мерки за мобилизация (ВИДЕО)

21 август 2026, 6:38 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Млади руснаци масово бягат в Грузия: Руският представител в ООН се прави на ударен, нови мерки за мобилизация (ВИДЕО)

"Много по-наясно сте от мен какво ще се случи след изборите от мен. Да видим какво ще стане след изборите – не бих казал, че стотици млади руснаци бягат в Грузия". С тези думи представителят на Русия в ООН Василий Небензя отговори на въпрос относно факта, че има масово бягство предимно на по-млади мъже към Грузия в светлината на растящите в Русия страхове, че след изборите на 20 септември за Думата (долната камара на руския парламент) ще има масова мобилизация, за да може най-после руският диктатор Владимир Путин да спечели продължаващата пета година война в Украйна, която той подпали – ОЩЕ: Огромен наплив на излизащи от Русия нейни граждани на пункт с Грузия (ВИДЕО)

Небензя премина в атака срещу задалия въпрос репортер с думите, че „знаете какво става с мобилизацията в Украйна по-добре от всеки друг“. „Не се тревожете за мобилизацията в Русия. Мисля, че многократно официално е било заявявано, че в момента не се нуждаем от масова мобилизация и, доколкото знам, тя не е планирана или очаквана. Но да видим какво ще се случи след изборите – кой е прав и кой греши", заяви постоянният представител на Русия в ООН.

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Нови мерки да има послушание

Руското правителство внесе в Думата законопроект, въвеждащ административни наказания за руснаци, които не спазват решения на регионален губернатор или оперативен щаб, съобщава Интерфакс. Става въпрос за нарушения, засягащи обществените отношения, свързани с поддържането на реда и сигурността, провеждането на мобилизационни дейности и прилагането на мерки, необходими за подпомагане на Въоръжените сили на Руската федерация, други родове войски и държавни органи и задоволяване на нуждите на населението по време на периода на "СВО" (специална военна операция - гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин). Законопроектът не уточнява конкретните мерки, които са свързани с това.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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