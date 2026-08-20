Андрей Гюров след сценария, в който Иран удря "Безмер": Президентът да свика КСНС за три неща

Бившият служебен премиер Андрей Гюров призова президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), цитирайки статията на Financial Times, според която България може да стане цел на иранска атака. Става въпрос за материала на авторитетното британско издание, в който се посочва, че след провала в преговорите със САЩ Техеран може да ескалира с удари по американски военни съоръжения в Европа, включително в югоизточната част на континента, и бе даден пример с авиобаза "Безмер" у нас. Там правителството на Румен Радев позволи разполагане на американски самолети цистерни (за зареждане на други самолети с гориво по време на полет).

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"Такива съобщения не бива да се преекспонират"

"“Файненшъл таймс” съобщи, че иранската страна е оценявала американски военни обекти в Европа, включително „Безмер”, като възможни цели при по-нататъшна ескалация. Това е сценарий, не план. Такива съобщения не бива да се преекспонират, защото същинската им цел е да всяват страх. Но изискват адекватна реакция от институциите", написа във Facebook Андрей Гюров, за когото Атанас Атанасов от "Демократична България" обяви, че съвсем скоро ще бъде издигнат за кандидат-президент за изборите наесен.

Снимка: БГНЕС

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"Държавният глава трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Не за поредната декларация, а за три неща: обща оценка на риска от всички служби, ясно разпределение на отговорностите по сценарии и разбираемо обяснение към гражданите какво е реалното ниво на заплахата", смята бившият служебен министър-председател.

"Необходима е и дипломация с ясен български център. Сигурността ни не се гради върху “традиционно добрите отношения” с режим, който отправя предупреждения към нас, а върху подготвени институции и предвидима позиция пред съюзниците ни", категоричен е Андрей Гюров.