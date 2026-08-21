Войната в Иран::

Пентагонът с черната статистика: Стотици ранени американски военни във войната с Иран

21 август 2026, 6:16 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пентагонът с черната статистика: Стотици ранени американски военни във войната с Иран

Над 750 американски военнослужещи са били ранени по време на операциите срещу Иран, сочат данни на Пентагона. От общо 757 военнослужещи, които са били ранени от началото на войната в края на февруари, над 580 са от Сухопътните войски. Пентагонът и Централното командване на САЩ почти не предоставят информация за обстоятелствата, при които са били ранени военнослужещите, или за това какви щети са понесли американските военни бази в конфликта.

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Сред пострадалите има също 86 военнослужещи от Военноморските сили, 64-ма от Военновъздушните сили и 19 морски пехотинци.

Макар че много от пострадалите са регистрирани като жертви, свързани с "Операция Епичен гняв" - официалното наименование на конфликта, в края на юли Пентагонът е създал нова категория за ранените военнослужещи, наречена "Операции в чужбина" (Overseas Operations), в системата за анализ на военните загуби на Министерството на отбраната. От Пентагона заявиха, че причината е, че операция "Епичен гняв" е приключила и военните са решили да отнесат загубите, свързани с последните удари, в новата категория.

Въпреки липсата на подробности по случаите, служители заявиха, че става дума предимно за черепно-мозъчни травми, отбелязва АП, цитирана от БТА.

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Пентагона американски войници война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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