Тръмп засилва депортациите през трети държави: Изпрати над 2000 мексиканци в Хондурас и Гватемала

САЩ са депортирали близо 2300 мексиканци в Гватемала тази година и са изпратили още най-малко няколко десетки в Хондурас, сочат официални данни, цитирани от Асошиейтед прес. Досега мексиканците, депортирани от САЩ, почти винаги са били връщани в родината си по въздух или по суша, а само единици са били изпращани в други държави, отбелязва агенцията. Някои граждански организации смятат, че тази промяна, за която беше съобщено през последните дни, е начин да се увеличи натискът върху Мексико. Още: Стотици хиляди украинци в САЩ са изправени пред депортиране

Транзитен престой

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Президентът на Гватемала Бернардо Аревало потвърди по-рано тази седмица, че от началото на годината 2284 мексиканци, депортирани от САЩ, са пристигнали в страната като част от „транзитен престой“, преди да бъдат транспортирани до Мексико в рамките на „договореност“ с мексиканското правителство. Той уточни, че тези лица не са били със статут на бежанци или лица, получили убежище.

Разходите по тези операции се поемат от мексиканското правителство или в някои случаи се финансират от САЩ, добави той.

Мексиканският Национален институт по миграция потвърди пред АП, че администрацията на Тръмп депортира мексиканци в Гватемала и Хондурас, предимно от април насам, след което те са транспортирани с автобус до южната част на Мексико.

На въпрос защо мексиканците се изпращат в Централна Америка, вместо директно в собствената им държава, Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което отговаря за прилагането на имиграционното законодателство, заяви в писмено становище, че администрацията „използва всички законни възможности за провеждането на най-мащабната депортационна операция в историята, както обеща президентът Тръмп“.

Министерството на външните работи на Мексико заяви, че мексиканското правителство е изразило пред американските власти несъгласието си с тази практика, но добави, че координира действията си с всички засегнати държави, за да гарантира безопасното връщане на мексиканските граждани.

Исторически Мексико винаги е било готово да приема депортираните си граждани, припомня АП.

Имиграционни адвокати смятат, че администрацията на Тръмп използва депортациите в трети държави като правна вратичка, чрез която косвено принуждава търсещите убежище да се върнат в Мексико. Според тях Вашингтон не може да ги изпраща директно в Мексико заради съдебни разпореждания на имиграционни съдии, които са признали, че това би ги изложило на опасност.

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