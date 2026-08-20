Колумбия отчете мрачна статистика: Над 300 загинали след мощното земетресение

Колумбия отчита 314 жертви десет дни след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август, сочи бюлетин на Националната служба за управление на риска от бедствия, публикуван вчера. Институцията уточни, че 262 души все още са в неизвестност, увеличи броя на ранените на 4437 и съобщи за 364 спасени души. Още: Стотици жертви и гигантски разрушения: Колумбия след огромното земетресение

Разрушително земетресение

Снимка: Getty images

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Броят на разрушените жилища нарасна до 30 664, а други 136 946 са повредени. Срутили са се 302 сгради, предимно в Кали и Перейра, столици съответно на департаментите Вале дел Каука и Рисаралда.

Щети са регистрирани и в 352 здравни заведения, 3470 учебни заведения, 4971 обществени центъра, 449 пътни участъка, 105 водоснабдителни съоръжения, 58 моста за автомобилно движение, 13 пешеходни моста и пет летища.

Земетресението е най-силното, което е засегнало Колумбия през последния четвърт век. То нанесе щети и в департаментите Калдас, Киндио и Чоко – район на колумбийското тихоокеанско крайбрежие, където се намираше епицентърът, в община Сан Хосе дел Палмар.

След основния трус в страната са регистрирани 269 вторични земетресения, което допълнително увеличава риска за спасителите и доброволците, работещи сред нестабилните развалини.

Бедствието се превърна и в първото голямо изпитание за президента Абелардо де ла Есприеля, който встъпи в длъжност само седмица преди земетресението. Той беше подложен на критики за реакцията на властите през първите часове след бедствието и по-специално за първоначалния отказ от предложения за изпращане на спасителни екипи от някои държави. Впоследствие Колумбия прие екипи от САЩ и Израел.

Някои от издирваните през последните дни се превърнаха в символи на спасителната операция. Тридесет и две годишната Даниела Ларго, която оцеля 36 часа под развалините, почина по-късно в болница. Двадесет и четири годишният Хуан Фелипе Хиралдо беше открит мъртъв след продължителна спасителна операция в срутен хотел. Той е трябвало да се ожени в неделя и оставя двегодишен син.

Междувременно хиляди хора в Меделин и Богота се включиха в кампании за подпомагане на пострадалите, като даряват храна, дрехи и лекарства за засегнатите райони.

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