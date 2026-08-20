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Финансовият министър на САЩ: Не знам защо горивото поскъпва, в Иран ги чака Ад (ВИДЕО)

20 август 2026, 22:48 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Финансовият министър на САЩ: Не знам защо горивото поскъпва, в Иран ги чака Ад (ВИДЕО)

Фокусирани сме върху фискална консолидация, за да се опитаме да успокоим пазара. Имаме скок в цените на горивата, който, честно казано, не мога да си обясня. Това са думи на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент пред медии. "Нашият призив е за икономически действия, с които мисля, че цените на горивата ще се върнат в нормални стойности", добави той.

В интервю за CNBC Бесент заяви още, че Вашингтон подготвя "най-тежките санкции в историята" срещу Иран, като прогнозира, че иранците ги очаква "икономически ад". "Сработи с Венецуела, след като направихме блокадата. Сработва в момента и в Куба и ще проработи и в Иран и така ще смажем този режим", каза още Бесент.

Режимът трябва да приключи

"В понеделник ще дам прескоференция, за да кажа какво точно ще направим. Получаваме асиметрична информация и не съм сигурен защо горивото поскъпва така", каза Бесент и пред американската телевизия.

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"Искаме този режим да приключи и ако държите да правите бизнес с Иран, да им изпращате пари, да купувате горивото им, американското правителство ще действа с пълна мощ и сила срещу вас. Така че е време нашите съюзници и целият останал свят да вземат решение.", добави Бесент.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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