Финансовият министър на САЩ: Не знам защо горивото поскъпва, в Иран ги чака Ад (ВИДЕО)

Фокусирани сме върху фискална консолидация, за да се опитаме да успокоим пазара. Имаме скок в цените на горивата, който, честно казано, не мога да си обясня. Това са думи на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент пред медии. "Нашият призив е за икономически действия, с които мисля, че цените на горивата ще се върнат в нормални стойности", добави той.
Bessent:— Clash Report (@clashreport) August 20, 2026
We've got a spike in oil prices today that I don't really understand.pic.twitter.com/DaCdNn94j1
В интервю за CNBC Бесент заяви още, че Вашингтон подготвя "най-тежките санкции в историята" срещу Иран, като прогнозира, че иранците ги очаква "икономически ад". "Сработи с Венецуела, след като направихме блокадата. Сработва в момента и в Куба и ще проработи и в Иран и така ще смажем този режим", каза още Бесент.
Режимът трябва да приключи
"В понеделник ще дам прескоференция, за да кажа какво точно ще направим. Получаваме асиметрична информация и не съм сигурен защо горивото поскъпва така", каза Бесент и пред американската телевизия.
🚨 Bessent promises Iran an economic hell— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026
According to U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, Washington is preparing what he called “the toughest sanctions in history.”
“It worked in Venezuela once we put up the blockade. It is working in Cuba right now, and it is going to… pic.twitter.com/bLITCdogxm
"Искаме този режим да приключи и ако държите да правите бизнес с Иран, да им изпращате пари, да купувате горивото им, американското правителство ще действа с пълна мощ и сила срещу вас. Така че е време нашите съюзници и целият останал свят да вземат решение.", добави Бесент.
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