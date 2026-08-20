Нови разкрития: Лицемерно сътрудничество между воюващите Иран и САЩ

Имиграционните власти на САЩ са сътрудничили с Иран за депортирането на иранци през 2025 г., показват наскоро публикувани имейли, разкриващи работни взаимоотношения между правителствата на двете воюващи в момента държави. Стотици мейли, разменени между американски имиграционни служители, които са били получени от Националния ирано-американски съвет и са били направени публично достояние на 18 август, показват как страните са работили заедно, за да организират връщането на повече от 100 иранци в Ислямската република с три отделни имиграционни полета през септември 2025 г., декември 2025 г. и януари 2026 г.

Припомняме, че в края на декември миналата година и през януари в Иран се провеждаха и национални граждански протести, потушени брутално от силите за сигурност на режима (има оценки, че жертвите може да са дори над 36 000, със стотици хиляди други ранени). В разгара на демонстрациите американският президент Доналд Тръмп обвиняваше властта в Техеран, че убива собствените си хора.

Иран в последния момент е правил промени по списъците за депортиране от САЩ, ICE са одобрявали

Имейлите обаче показват, че иранските власти са имали известно влияние върху това кои имигранти в САЩ са били върнати в родната им страна, а служителите на Агенцията за имиграция и митническо правоприлагане на САЩ (ICE) очевидно са се съобразили с някои промени в последния момент в списъците за депортиране по искане на Иран.

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„По искане на иранското посолство добавих няколко случая“, пише неназован служител на ICE в края на август - месец преди първия полет за депортиране. Малко повече от седмица по-късно някой със същата длъжност предприема още една, неуточнена промяна в списъка за депортиране, след като казва, че се е срещнал с „директора на иранското посолство“. „Иран поиска да променя предишния списък и да ускоря процеса на депортиране“, пише служителят, цитиран от Associated Press.

В имейл от 26 септември, само три дни преди депортационният полет да напусне територията на САЩ, служител на ICE посочва, че иранското посолство все още отправя искания за включването на още трима иранци в полета. Не е ясно кои лица в крайна сметка са се качили на борда, като броят на пътуващите се оказва значително по-малък от първоначално планирания. Иранските власти продължавали да отправят искания и в деня на излитането, въпреки че един от служителите е отбелязал, че тези искания са били отхвърлени.

Координацията на полетите остава с висок приоритет, дори когато служители на ICE признават вътрешно, че иранци бягат от страната си по време на смъртоносната 12-дневна война със САЩ и Израел през юни 2025 г., показват имейлите. Полетите излитат само няколко месеца след като САЩ и Израел се споразумяха за примирие с Иран.

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Отклонение от десетилетна политика на САЩ

Новите мейли подчертават явно отклонение от десетилетната практика на САЩ да приемат ирански дисиденти, изгнаници и други лица, откакто Ислямската революция от 1979 г. принуди голям брой иранци да избягат.

Депортирането на иранци в страна, чието правителство има история на насилствено преследване на жени, религиозни малцинства и политически дисиденти, предизвика значителна критика от страна на активисти за правата на човека.

От имейлите става ясно, че някои от депортираните са били лично подбрани от ирански длъжностни лица. През септември 2025 г. ирански служители потвърдиха, че до 400 иранци могат да бъдат върнати в рамките на споразумение с администрацията на Тръмп. Те заявиха, че повечето от иранците са влезли незаконно в САЩ през Мексико, докато част от останалите са имали други имиграционни проблеми.

Снимка: Getty Images

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От имейлите не става ясно колко често американските имиграционни служители са имали пряк контакт с иранското правителство. Понякога съобщенията са били предавани чрез катарски служители, които са помагали за наемането на чартърни полети за депортиране през Доха, но в други случаи служителите споменават редовни срещи с „иранската делегация“, „директора на иранското посолство“ и други неназовани ирански служители.

Не е ясно дали хората, включени от Иран в списъка, са се съгласили доброволно да бъдат репатрирани, или са били принудени. Предишни репортажи на The New York Times разкриха, че сред депортираните в Иран са имало и търсещи убежище, докато други заявиха, че са били депортирани против волята си.

Имейлите показват, че е бил депортиран поне един човек, който не е трябвало да бъде връщан в Иран. „Иранец, който не фигурираше в окончателния списък, който изпратихме на Министерството на вътрешните работи на Катар, беше качен на борда на самолета“, пише неназован американски служител.

В отговор друг неназован американски служител пише: „Нямам представа как този случай/човек е успял да се качи на самолета".

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САЩ приоритизират депортирането по време на 12-дневната война

Имейлите сочат, че натискът за извършване на депортациите на иранци е дошъл от най-високите нива на администрацията на Тръмп, дори когато САЩ и Израел си разменяха удари с Иран в 12-дневния конфликт между 13 и 24 юни 2025 г.

Само няколко дни след предупреждението на Тръмп от 16 юни в социалните мрежи, че „Всички трябва незабавно да напуснат Техеран!“, бившият временно изпълняващ длъжността директор на ICE, Тод Лайънс, определя репатрирането на иранските имигранти като „приоритет“. Това става в имейл, изпратен до ръководителя на операциите по депортиране в агенцията Маркос Чарлз и до редица неназовани служители.

Малко след имейла Чарлз препраща съобщението до група служители, чиито имена са зачеркнати. Неназован служител на ICE отговаря, като предупреждава, че „депортирането ще се окаже трудно“ на фона на продължаващата война, защото Иран не издаваше пътни документи на иранците, подлежащи на депортиране. В допълнение към това иранското въздушно пространство беше затворено за всички полети по време на бомбардировките, а иранците напускаха страната.

Снимка: Getty Images

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Чарлз не се смущава и в последващ имейл нарежда на персонала да изготви план за депортиране на 58 иранци с окончателни заповеди за депортиране, които по това време се намирали под арест на ICE. „Нуждаем се от план за действие възможно най-скоро“, пише той. Друг служител, чието име е зачеркнато, призовава колегите си да „намерят решение за този приоритет на Белия дом“.

Една от големите опорки на Тръмп за войната рухна

Джамал Абди, председател на Националния ирано-американски съвет, казва, че имейлите опровергават твърденията на Тръмп, че САЩ са във война с Иран, за да спасят обикновените иранци от репресивен режим.

„Това показва, че основният приоритет тук е бил да се изгонят колкото се може повече хора с всички необходими средства“, казва Абди.

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Единадесет иранци, задържани от имиграционните служби, са заявили, че са били принудени да се срещнат с ирански правителствени служители, докато са били в ареста на ICE. Според клетвените декларации, подадени през юли в съд във Вашингтон, тези ирански власти са знаели подробности за молбите им за убежище.

В съдебния иск се твърди, че американските имиграционни агенции незаконно са споделяли с иранското правителство поверителна информация за иранци, търсещи убежище.

На правителството на САЩ е позволено да сътрудничи с правителствени служители от чужди държави за координиране на логистиката по депортирането. Федералните разпоредби, приети в края на 90-те години, обаче забраняват на правителството да споделя информация, която би могла да разкрие, че депортираното лице е подало молба за убежище.

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) категорично оспорва твърденията в съдебния иск. „Тези твърдения, че ICE е споделила данни от молби за убежище с иранското правителство, са НЕВЕРНИ“, се посочва в изявление на DHS от юли.

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