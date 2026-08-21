САЩ удрят със санкции на кубински организации

Вашингтон наложи санкции срещу няколко кубински организации и лица, включително Института за приятелство с народите (ICAP) и неговия председател Фернандо Гонсалес Льорт, за "подвеждане и корумпиране на американски граждани чрез лъжи, шпионски методи и други злоупотреби като част от основната цел на режима да разпространява марксизма, расовата омраза и комунистическото насилие по целия свят", потвърди в четвъртък държавният секретар Марко Рубио, пише АП. Още: САЩ удрят Иран с нови санкции

"Мрежата на осите"

Рубио отбеляза, че Льорт е излежал 15 години в затвора за участие в "Мрежата на осите" - "мащабна незаконна кубинска шпионска мрежа, разкрита във Флорида през 90-те години".

Той обясни, че ICAP е направила опит да радикализира американски студенти, участващи в програми за обмен.

Рубио включи в списъка и Министерството на строителството на Куба, заедно с още 7 организации.

Той потвърди, че Вашингтон "няма да толерира усилията на кубинския режим да финансира репресиите си или да продължава десетилетната си кампания от подривни антиамерикански дейности".

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