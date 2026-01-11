Какво ще последва: САЩ зове гражданите си "незабавно" да напуснат Венецуела

Държавният департамент на САЩ призова всички американски граждани да не пътуват до Венецуела, а тези, които вече са там, "да напуснат страната незабавно“ от съображения за сигурност с оглед на ситуацията, определена като "нестабилна“, предаде Франс прес. "Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или за подкрепа за Съединените щати“, пише в изявлението на Държавния департамент.

Още: За съдбата на Венецуела: Тръмп обяви кога ще се види с Мачадо (ВИДЕА)

Войната във Венецуела

U.S. Department of State:



The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately.



Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings.… https://t.co/Gfa7S4Lz7s — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

На 3 януари американските сили осъществиха военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха принудително отведени в САЩ.

Още: Медведев: След събитията във Венецуела САЩ са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна

Впоследствие двамата бяха изправени пред съда по обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици. Мадуро и Флорес не се признаха за виновни.

За временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела бе назначена вицепрезидентката на Мадуро - Делси Родригес.

Още: Тръмп отстрани Мадуро, но остави режима му на власт