11 януари 2026, 07:42 часа
Какво ще последва: САЩ зове гражданите си "незабавно" да напуснат Венецуела

Държавният департамент на САЩ призова всички американски граждани да не пътуват до Венецуела, а тези, които вече са там, "да напуснат страната незабавно“ от съображения за сигурност с оглед на ситуацията, определена като "нестабилна“, предаде Франс прес. "Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или за подкрепа за Съединените щати“, пише в изявлението на Държавния департамент.

Войната във Венецуела

На 3 януари американските сили осъществиха военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха принудително отведени в САЩ.

Впоследствие двамата бяха изправени пред съда по обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици. Мадуро и Флорес не се признаха за виновни.

За временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела бе назначена вицепрезидентката на Мадуро - Делси Родригес.

