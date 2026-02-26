Любопитно:

26 февруари 2026
Хилари Клинтън дава показания по делото "Епстийн"

Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън ще даде показания при закрити врата пред конгресна комисия, разследваща покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Бившият президент Бил Клинтън е насрочен да отговаря на въпроси на следващия ден пред ръководената от републиканците Комисия по надзора към Камарата на представителите.

Първоначално семейство Клинтън отказа да изпълни призовките за явяване, но впоследствие се съгласи да даде показания, след като републиканците заплашиха да ги обвинят в неуважение към Конгреса.

"Няма какво да крием"

Демократите твърдят, че разследването се използва като политическо оръжие срещу опоненти на републиканския президент Доналд Тръмп — самият той бивш познат на Епстийн, който не е призован да свидетелства,  вместо да служи за реален надзор.

Тръмп и Бил Клинтън фигурират в наскоро публикуваните правителствени документи, свързани с Епстийн, но и двамата заявяват, че са прекратили отношенията си с финансиста преди присъдата му от 2008 г. във Флорида. Самото споменаване в документите не означава извършване на престъпление.

Семейство Клинтън настоя показанията им да бъдат публични, но комисията реши разпитите да се проведат при закрити врата — ход, който Бил Клинтън определи като "чиста политика" и сравни с "фарс".

"Ако искат отговори, нека спрем игрите и направим това по правилния начин — на публично изслушване, където американският народ сам да види за какво става дума", написа бившият демократически президент в X.

Хилари Клинтън, която загуби президентските избори през 2016 г. от Тръмп, заяви в интервю за BBC миналата седмица, че тя и съпругът ѝ „нямат какво да крият“. Тя уточни, че се е срещала с Максуел „няколко пъти“, но никога не е имала съществени контакти с Епстийн. Според нея републиканците се опитват да отклонят вниманието от Тръмп, като призовават нея и съпруга ѝ да свидетелстват.

Виолета Иванова
