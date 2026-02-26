Тръмп: Робърт де Ниро е с душевно разстройство и нисък коефициент на интелигентност

"Болен човек с душевно разстройство." Така окачестви американският президент Доналд Тръмп актьора Робърт де Ниро е своя публикация вчера в социалната мрежа "Трут Соушъл". Причината - известният актьор призова американците да "изгонят" правителството на Тръмп, за да "спасят" САЩ.

"Робърт де Ниро, страдащ от анти-Тръмп невроза, е поредният болен човек с душевно разстройство, а според мен, и с изключително нисък коефициент на интелигентност, който няма абсолютно никаква представа какво прави и казва, част от което е направо ПРЕСТЪПНО!", написа Тръмп като отделно разкритикува остро и конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар и нейната колежка и съпартийка от Мичиган Рашида Тлаиб.

"Добрата новина е, че Америка сега е по-велика, по-добра, по-богата и по-силна от всякога, а това ги влудява напълно", добави Тръмп.

Още: Шоуто на Тръмп за състоянието на САЩ: Хвалби до дупка (ВИДЕА)

Припомняме, че де Ниро малко преди това заяви: "Залогът е нашата страна, а Тръмп я унищожава. Кой знае какви са мотивите му, но това е нездравословно. Трябва да спасим страната."

Заради Доналд Тръмп: САЩ може да загуби Робърт де Ниро