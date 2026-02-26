Марко Рубио защити свалянето на Николас Мадуро

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити военната операция за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, като заяви пред карибски лидери – много от които възразиха срещу този ход, че в резултат страната и регионът са в по-добро положение, предаде АП, цитирана от БТА. В изказване пред лидерите на 15-членната Карибска общност на среща на върха Рубио отхвърли опасенията относно законността на залавянето на Мадуро миналия месец, които бяха изразени от съседните на Венецуела островни държави и други.

"Венецуела днес е по-добре"

"Независимо как някои от вас поотделно са възприели нашите операции и политиката ни към Венецуела, ще ви кажа следното – и ще ви го кажа без никакво извинение и без никакво колебание - Венецуела днес е в по-добро положение, отколкото беше преди осем седмици", каза Рубио на лидерите на закрито заседание според стенограма на думите му, която по-късно беше разпространена от Държавния департамент на САЩ.

Рубио заяви, че след отстраняването на Мадуро и фактическото поемане на контрола върху петролния сектор на Венецуела от Съединените щати временните власти в южноамериканската страна са постигнали значителен напредък в подобряването на условията, като са направили "неща, които преди осем или девет седмици биха били немислими".

Карибските лидери се събраха, за да обсъдят неотложни въпроси в регион, който президентът Доналд Тръмп посочи като въплъщение през 21 век на доктрината Монро, предназначена да гарантира доминацията на Вашингтон в Западното полукълбо.

Посещението на Рубио в региона съвпадна със съобщението на правителството на Куба, че нейни войници са убили четирима души на борда на бързоходна лодка с регистрация във Флорида, чиито пътници според Хавана са открили огън по кубински гранични служители в кубински води.