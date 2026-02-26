"Символ на репресиите при Мадуро": Главният прокурор на Венецуела хвърли оставка

Главният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб, който бе символ на репресиите при управлението на Николас Мадуро хвърли оставка. Това се случва по-малко от два месеца след залавянето на венецуелския президент от американската армия и на фона на обещанието на временната президентка Делси Родригес за съдебна реформа, предаде Франс Прес. Въпреки това Сааб беше назначен за временно изпълняващ длъжността защитник на народа (омбудсман) – ход, който възмути жертвите на репресиите по време на неговия мандат като главен прокурор. Още: Между надеждата и страха: Какво се случва във Венецуела месец след свалянето на Мадуро

Доверен човек на Мадуро

Снимка: Getty images

Под американски натиск Родригес, която прокара закон за амнистия миналата седмица и отвори петролния сектор за частния бизнес през януари, отстрани през последните седмици няколко личности, сред които и Алекс Сааб (без роднинска връзка с Тарек Сааб) – доверен човек на сваления президент Николас Мадуро.

Досегашният омбудсман Алфредо Руис Ангуло също подаде оставка и беше заменен незабавно от Сааб като временно изпълняващ длъжността.

Сааб пък беше временно заменен като главен прокурор от адвоката Лари Девоу. Девоу ръководеше Националния съвет по правата на човека – държавен орган, натоварен да координира и подкрепя политиките в тази област.

На поста от 2017 г. и препотвърден за нов мандат през 2024 г., Сааб, който беше обект на американски санкции, поддържаше силно медийно присъствие и беше много активен и в социалните мрежи.

