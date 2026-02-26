Не е било от Голямата депресия: Рекорден брой американци напускат САЩ

Миналата година САЩ преживяха нещо, което не се е случвало окончателно от Голямата депресия: повече хора се изнесоха, отколкото се преместиха. Администрацията на Тръмп приветства изселването – отрицателна нетна миграция – като изпълнение на обещанието си да увеличи депортациите и да ограничи новите визи. Под бурната визия на тази имиграционна репресия обаче се крие по-малко забелязан обрат: собствените граждани на Америка напускат рекорден брой, заселвайки себе си и семействата си в земи, които намират за по-достъпни и безопасни, пише The Wall Street Journal.

Миграционната загуба

Според института Брукингс през 2025 г. САЩ са регистрирали нетна миграционна загуба от около 150 000 души, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, позовавайки се на частната индийска новинарска агенция IANS.

Около 2,6–2,7 милиона души са се преместили в САЩ (намаление от 6 милиона през 2023 г.), докато най-малко 180 000 американци са се преместили в 15 ключови страни. Популярни дестинации включват Португалия, Ирландия, Германия, Испания и Албания.

For the first time since the Great Depression, more people left the U.S. than moved in



According to the Brookings Institution, the U.S. recorded a net migration loss of about 150,000 people in 2025.



Around 2.6–2.7 million people moved to the U.S. (down from 6 million in 2023),… pic.twitter.com/GdVY7YmqFY — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

Молби за отказ от американско гражданство

Молбите за отказ от американско гражданство са се увеличили с 48% през 2024 г. Анализаторите свързват тенденцията с дистанционната работа, нарастващите разходи за живот и опасенията за качеството на живот. ОЩЕ: Тръмп даде отбой с имиграционните, но не категорично, а с нови червени линии