Не е било от Голямата депресия: Рекорден брой американци напускат САЩ

Миналата година САЩ преживяха нещо, което не се е случвало окончателно от Голямата депресия: повече хора се изнесоха, отколкото се преместиха. Администрацията на Тръмп приветства изселването – отрицателна нетна миграция – като изпълнение на обещанието си да увеличи депортациите и да ограничи новите визи. Под бурната визия на тази имиграционна репресия обаче се крие по-малко забелязан обрат: собствените граждани на Америка напускат рекорден брой, заселвайки себе си и семействата си в земи, които намират за по-достъпни и безопасни, пише The Wall Street Journal.

Миграционната загуба

Според института Брукингс през 2025 г. САЩ са регистрирали нетна миграционна загуба от около 150 000 души, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, позовавайки се на частната индийска новинарска агенция IANS.

Около 2,6–2,7 милиона души са се преместили в САЩ (намаление от 6 милиона през 2023 г.), докато най-малко 180 000 американци са се преместили в 15 ключови страни. Популярни дестинации включват Португалия, Ирландия, Германия, Испания и Албания.

Молби за отказ от американско гражданство

Молбите за отказ от американско гражданство са се увеличили с 48% през 2024 г. Анализаторите свързват тенденцията с дистанционната работа, нарастващите разходи за живот и опасенията за качеството на живот. ОЩЕ: Тръмп даде отбой с имиграционните, но не категорично, а с нови червени линии

