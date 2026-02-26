Арестуван за държавна измяна: Пилот на изтребител обучавал китайската армия

Много опитен американски пилот на изтребител е арестуван с обвинение, че е обучавал китайската армия как да противодейства на американските самолети. Той е обвинен в държавна измяна, съобщи министерството на правосъдието на САЩ, което го обвинява в "държавна измяна". 65-годишният офицер от американските ВВС е задържан в щата Индиана след повече от две години прекарани в Китай, твърди обвинението, цитирано от Франс прес. Обучението на чужда армия без разрешение е забранено от американските закони.

Джералд Браун е бил пилот на F-16 и други самолети в продължение на 24 години в американските въоръжени сили. Водил е бойни мисии, работил е като инструктор.

След като се пенсионира от активна служба през 1996 г., той работи в частния сектор и е инструктор на симулатор на F-35, най-модерния изтребител на американската армия.

Американското правосъдие го обвинява, че през 2023 г. се е свързал с китайски гражданин, на когото е споделил желанието си да обучава пилоти от китайската армия за бойни операции. Още от първия ден на пристигането си в Китай през декември същата година, той отговаря в продължение на три часа на въпросите на китайските власти за американските военновъздушни сили, след което остава в страната повече от две години.

Обвиняемият "е предал страната си, като е обучавал китайски пилоти да се сражават срещу онези, които е полагал клетва да защитава", заяви в изявлението Роман Рожавски от отдела за контраразузнаване на ФБР.

