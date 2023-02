Китай даде обяснение за балона, засечен над САЩ (ВИДЕО)

Представители на американската отбрана смятат, че балонът, забелязан над райони с ключови за сигурността обекти през последните дни, всъщност е бил устройство за "наблюдение на голяма височина". Но в изявление на китайското външно министерство се казва, че той е бил използван за "предимно метеорологични" цели.

Китай "съжалява за непреднамереното навлизане" на балона във въздушното пространство на САЩ, се казва още в изявлението, цитирано от BBC.

Канадското министерство на отбраната също съобщи, че е засякло летящ на голяма височина балон за наблюдение – малко след като американците обявиха, че са отчели такъв над щата Монтана. И от Отава, и от Вашингтон казаха, че гражданите им са в безопасност.

Обектът е прелетял над Алеутските острови, част от архипелага Аляска, както и през Канада, преди да се появи над град Билингс в Монтана тази сряда, съобщиха американските власти. В щата се намират някои от силозите за ядрени ракети на САЩ.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana.



U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og