Сам срещу вятъра: На фона на масовите критики срещу Израел аржентинският президент изненада с решение

Аржентинският президент Хавиер Милей помага за стартирането на инициатива на стойност един милион долара, целяща подобряване на дипломатическите отношения между Израел и няколко държави от Латинска Америка. Това се случва на фона на засилващите се критики срещу Израел във връзка с операцията му в Ивицата Газа. Инициативата „Исакови споразумения“, спонсорирани със средства от наградата „Битие“, която Милей получи преди два месеца в Йерусалим, ще засили връзките между Израел, Уругвай, Панама и Коста Рика според изявление на наградите, публикувано днес.

При Милей Аржентина засили връзките си с Израел, пише АП. Неговата позиция се различава силно от тази на по-голямата част от Латинска Америка, където Боливия и Колумбия прекъснаха връзки с Израел, а други държави отзоваха посланиците си. 

Името на инициативата е препратка към „Аврамовите споразумения“, които дадоха начало на двустранни отношения между Израел и няколко арабски държави в началото на настоящото десетилетие, по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп. Планира се през 2026 г. „Исаковите споразумения“ да се разширят до Бразилия, Колумбия, Чили и може би Салвадор според организаторите – „Американските приятели на Исаковите споразумения“.

Милей получи наградата „Битие“ в Йерусалим на 12 юни за своята подкрепа за Израел, в момент, когато много държави и международни организации, включително ООН, осъждат израелските действия в Газа.

Милей е сред най-големите поддръжници на дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху сред световните лидери, докато Израел е изправен пред засилваща се изолация заради бомбардировките и нахлуването в Газа в отговор на атаката на палестинското движение „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Макар и роден и отгледан като католик, през последните години Милей проявява засилен интерес към юдаизма и дори изразява намерения да обърне вярата си.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
