Колкото три големи слона: Панама залови рекордна пратка наркотици (ВИДЕО)

Панама е заловила една от най-големите пратки кокаин в историята си, прихващайки приблизително 12 тона на борда на ферибот, пътуващ за Съединените щати, съобщи "Брюксел Таймс". Десет души на борда на кораба са били арестувани по време на акцията, която се случи в понеделник в Тихия океан, потвърди прокурор Хулио Виляреал по време на пресконференция.

Корабът се е насочил към Централна Америка и Мексико, според Националната авиационна служба (SENAN), допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Според главния прокурор за борба с наркотиците на Панама Хулио Виляреал конфискацията е нанесла сериозен удар на международните престъпни мрежи, тъй като пратката е била предназначена за Северна Америка. ОЩЕ: САЩ потопиха кораб с наркотици в Карибско море, има загинали (ВИДЕО)

Наркотици - колкото три слона

Панамските власти съобщиха, че става въпрос за 13,5 тона наркотици. За сравнение, 13,5 тона е приблизително теглото на девет коли от среден клас като Toyota Camry или VW Passat - или три напълно пораснали африкански слона. Операцията е проведена в рамките на операция „Твърдост“, насочена към борба с трафика на наркотици по море. Екипажът от 10 души, състоящ се от граждани на Венецуела, Еквадор, Никарагуа, Перу и Колумбия, е оказал съпротива при ареста и се опитал да избяга, но всички са задържани. ОЩЕ: Спипаха 100 кг марихуана: Има задържан