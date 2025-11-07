САЩ потопиха кораб с наркотици в Карибско море, има загинали (ВИДЕО)

Най-малко трима мъже са били убити снощи при атака на американските въоръжени сили срещу заподозрян в наркотрафик кораб в международни води в Карибско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията се позова на съобщение на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "X". "Както казахме преди, ударите по кораби срещу наркотерористи ще продължат, докато не спре отравянето на американския народ", пише той.

По думите на Хегсет корабът е бил управляван от "организация, определена като терористична", без да предостави допълнителни доказателства.

Съобщението включва и 20-секунден видеоклип, маркиран като некласифициран, показващ лодка във водата, която се взривява, след като е ударена от боеприпас.

"До всички наркотерористи, които заплашват родината ни: ако искате да останете живи, спрете да трафикирате наркотици. Ако продължите да трафикирате смъртоносни наркотици, ще ви убием", завършва поста си Хегсет.

Военната акция е поредната от повече от десетина американски удари от септември насам по кораби в близост до крайбрежието на Венецуела, както и в източната част на Тихия океан, при които бяха убити над 60 души.