От родова традиция към модерен бизнес: как „ДПМ Челопеч" подпомага фермери в Средногорието

Историята на едно семейство от село Чавдар започва преди десетилетия – с хиляда овце и смелостта на един човек да постави основите на поминък, който днес се развива и надгражда от няколко поколения. Дядото на днешните стопани идва в селото заедно с брат си, купува имоти и поставя началото на овцевъдството в семейството. Традицията продължава чрез неговия син, а след промените в началото на демокрацията идеята за собствена ферма се превръща в реалност.

Баща и двама сина решават да изградят модерна база, в която семейството да работи заедно. Днес фермата вече разполага с три обособени обекта на територията на селото, а бизнесът функционира като типична семейна фирма, в която всеки има своята роля. Единият брат поема грижата за животните – тежката и ежедневна работа във фермата, а другият се занимава с документацията, програмите и административната част. „Разделили сме си задачите, за да върви всичко“, казва той, като не крие уважението си към физическия труд, който стои в основата на производството.

С времето семейството осъзнава, че за да бъде бизнесът устойчив и конкурентен, са необходими инвестиции и модерна техника. Именно тук ключова роля изиграват програмите за подпомагане на малкия и среден бизнес на „ДПМ Челопеч“. Първата подкрепа идва под формата на балопреса – оборудване, което значително улеснява работата във фермата и намалява разходите. До този момент балите са били малки, трудът – по-тежък, а времето и средствата – значително повече.

Следващата стъпка е придобиването на товарач, отново чрез програма на дружеството. В момента семейството участва и в нов проект – за цистерна с автомобил за транспортиране на млякото от фермата до мандрата. Това решение заменя остарелия и непрактичен начин на превоз с бидони и осигурява по-добра хигиена, ефективност и контрол върху качеството на продукцията.

„Подкрепата е изключително важна, защото прави всичко финансово по-изгодно и ни позволява да продължим да се грижим за животните“, споделят стопаните. Инвестициите не само облекчават работата, но и дават възможност за по-добра реализация на продукцията.

Зад успешния бизнес стои и силата на семейството. Във фермата работят няколко поколения – включително децата и внуците, които помагат според възможностите си. Част от тях участват в дейността на мандрата, а други се включват в представянето на продукцията на събития като Коледното село в Чавдар. Там, в къщичка номер осем, се предлагат сирене и кашкавал, произведени във фермата – продукти, които се радват на висока оценка от посетителите.

„Хората ни търсят, обаждат ни се, никой досега не е казал лоша дума за качеството“, казват с удовлетворение стопаните. Така родовата традиция, семейната сплотеност и целенасочената подкрепа за местния бизнес се срещат в един успешен пример за развитие на селското стопанство в Средногорието.

Историята от Чавдар показва, че когато има приемственост, труд и навременна подкрепа, малкият и среден бизнес може не само да оцелее, но и да се развива устойчиво – в полза на хората, региона и местната икономика.