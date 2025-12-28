Лайфстайл:

Съучастници на Болсонаро остават под "домашен арест"

28 декември 2025, 10:56 часа 198 прочитания 0 коментара
Върховният съд на Бразилия постави под домашен арест 10 души, осъдени за участие в заговора за запазване на властта на бившия президент Жаир Болсонаро след загубата му на изборите през 2022 г. Това съобщи Ал-джазира. Решението на съдията от Върховния съд Александър де Мораес дойде, след като властите в съседен Парагвай арестуваха бивш полицейски командир, опитващ се да избяга в Ел Салвадор с фалшив паспорт.

Помогнали за планирането на преврата

Снимка: Getty images

Според съдът десетте лица са помогнали за планирането на преврата. Те са търсили правно оправдание за него или са разпространявали дезинформация в социалните медии, за да помогнат на Болсонаро да остане на власт.

В допълнение към заповедта за домашен арест, Върховният съд забрани на лицата да приемат посещения, да използват социални медии или да се свързват с други лица, които са обект на разследване. От тях също така се изисква да предадат паспортите и разрешителните си за огнестрелно оръжие.

Съратниците на Болсонаро обжалват решението да бъдат поставени под домашен арест.

През септември Върховният съд призна Болсонаро за виновен в заговор за оставане на власт и му наложи 27-годишна присъда. 70-годишният бивш лидер отрича да е извършил нещо нередно.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Бразилия държавен преврат Жаир Болсонаро
