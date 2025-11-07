Войната в Украйна:

Спипаха 100 кг марихуана: Има задържан

07 ноември 2025, 09:47 часа 411 прочитания 0 коментара
Около 100 г марихуана, две електронни везни и мелничка иззеха криминалисти на районното управление в Шумен от 42-годишен шуменец.

Мъжът попаднал в полезрението им скоро. При получена допълнителна информация на 5 ноември са предприети процесуално-следствени действие в частен дом ул.“Марица“ в града.

В обитаваното от 42-годишния мъж жилище криминалистите намерили и иззели суха листна тревна маса с общо тегло около 100 г, която по негови данни е марихуана, гриндер, две електронни везни и угарка от саморъчно свита цигара.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ- Шумен. За извършено престъпление по чл. 354 ал. 3 т.1 във вр. с ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Канабис Марихуана Наркотици полиция задържан
