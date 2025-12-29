Камен Алипиев-Кедъра влезе в болница: Може да пропусне и Нова година, и Васильовден (СНИМКА)

Популярният спортен журналист Камен Алипиев-Кедъра е влязъл в болница и не е ясно колко време ще остане там. Новината съобщи самият той в профила си във Facebook, в който написа кратко съобщение, придружено от две снимки. По думите на Алипиев, той не е слушал сигналите, които е давало тялото му, и поради тази причина си е причинил бронхоспазъм, който го е докарал до болница.

Снимка: Kamen Alipiev/Facebook

Ето какво написа Кедъра:

"Начи, от сутринта се чудя дали да ви занимавам с това, но тъй като е поучително, ще ви кажа следното: слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание. Чичо ви не го направи и вместо да отиде на (поне един) Стефановден, да се качи на Черни връх, да бъде част от величествения трибют в чест на Леми Килмистър и да отида на най-интересния мач от българското баскетболно първенство тази вечер във Варна, той си седи кротко в болницата и му вливат разни безалкохолни неща през абокат, защото от много акъл си причини бронхоспазъм. В резултат на това може да пропусне и нова година, и Васильовден и да си прекара много добре".

Снимка: Kamen Alipiev/Facebook

Какво е бронхоспазъм

Бронхоспазъм е рязко свиване на мускулите около дихателните пътища (бронхите), което води до тяхното стеснение, затруднено дишане, кашлица и хрипове, често причинено от астма, алергии или ХОББ. Това състояние се характеризира с възпаление, оток и повишена секреция на слуз, което допълнително затруднява въздухопотока и може да предизвика дихателна недостатъчност.