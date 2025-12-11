"Миротворецът" Тръмп ще разговаря с лидерите на Тайланд и Камбоджа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще разговаря днес с лидерите на Тайланд и Камбоджа, в опит да сложи край на възобновилите се погранични сблъсъци между двете страни, предаде Франс прес. "Мисля, че трябва да говоря с тях утре", каза вчера Тръмп пред репортери в Белия дом. Ден по-рано той вече изрази подобно намерение. Още: Премиерът на Тайланд отхвърли "мира на Тръмп" с Камбоджа. В бой влязоха украински танкове (ВИДЕО)

Какво се случва в Тайланд и Камбоджа?

Снимка: iStock

Най-малко 15 души бяха убити след подновяването в началото на тази седмица на пограничните сблъсъци между Тайланд и Камбоджа. Двете съседни страни в Югоизточна Азия си оспорват парчета земя около няколко древни храма, отбелязва АФП.

На фона на нова конфронтация: Тръмп се намесва в спора между Тайланд и Камбоджа

Подобни сблъсъци между Тайланд и Камбоджа вече избухнаха през юли. Тогава огънят бе прекратен с посредничеството именно на Тръмп, в чието присъствие в столицата на Малайзия - Куала Лумпур, през октомври бе подписано съответно споразумение.

Насилието отново пламна приблизително шест седмици след като Тайланд и Камбоджа подписаха примирие, като вчера беше съобщено за тежки боеве по протежение на 800-километровата граница. Десетки хиляди жители бяха принудени да избягат, търсейки подслон в по-безопасни райони.

Над 500 000 души са евакуирани от пограничните райони в Тайланд и Камбоджа след подновяването на сблъсъците в неделя, съобщиха днес властите от двете страни, цитирани от Франс прес.

"Повече от 400 000 души са били настанени в убежища", заяви говорителят на тайландското министерство на отбраната Сурасант Конгсири. "Цивилните трябваше да се евакуират масово заради непосредствена, по наша преценка, заплаха за тяхната безопасност", отбеляза той.

"Общо 20 105 семейства, или 101 229 души, бяха евакуирани в приюти и при роднини в пет провинции", каза на свой ред говорителката на камбоджанското министерство на отбраната Мали Сочеата.

Двете страни се обвиняват взаимно за възобновяването на военните действия, при които по последни данни на властите са загинали най-малко 11 души: седем цивилни камбоджанци и четирима тайландски войници.

