Войната в Украйна:

Наркобосът Сретен Йосич излезе от затвора

11 декември 2025, 07:39 часа 68 прочитания 0 коментара
Наркобосът Сретен Йосич излезе от затвора

Сръбският наркобос Сретен Йосич, известен като Йоца Амстердам, е освободен условно след решение на Апелативния съд в Белград, съобщaва Danas. В официално съобщение на съда се посочва, че решението е взето на 10 декември 2025 г. "Апелативният съд в Белград постанови решение, с което, приемайки жалбата на защитата на осъдения, изменя първоинстанционното решение и осъденият Йосич се освобождава условно от изтърпяване на 15-годишната присъда и се разпорежда той да бъде незабавно пуснат на свобода. Условното освобождаване може да трае най-дълго до 28 февруари 2026 г.", се казва в съобщението.

Още: Сръбският подземен бос Сретен Йосич на свобода за 2 дни

С какви мотиви излиза от затвора?

Снимка: iStock

Съдът е заключил, че са изпълнени всички законови условия за освобождаването на Йосич и че "с основание може да се очаква осъденият на свобода да се държи добре, а особено че до изтичането на срока на присъдата няма да извърши ново престъпление".

Още: Вучич е изнудвал България за резолюцията на ООН за Сребреница?

Адвокатът на Йосич през септември подаде молба за условно освобождаване до Висшия съд в Белград, но тя беше отхвърлена. Защитата след това подаде жалба до Апелативния съд, който в крайна сметка одобри освобождаването.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение, че е участвал в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар че впоследствие беше окончателно оправдан по това дело, на 28 декември 2012 г. беше преместен от Централния затвор в Задова за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович, наричан Гокси Бомбаджията, през 1995 г.

През 2002 г. като главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започна да се движи със засилена охрана. През 2009 г. в Националната разузнавателна служба бе извършена проверка по повод твърденията на сръбския наркобос Йосич пред белградски съд, че се е ползвал от закрилата на българските разузнавателни служби. Затова се чувствал сигурен в България. Йосич намеси и името на Борисов в кръга на покровителите му

През 2001 г. Йосич се укрива в България под фалшива самоличност, бягайки от международно издирване. 

Още: Станишев разпитва за връзките със Сретен Йосич

През април 2002 г. е проведена съвместна акция на НСБОП (днешната ГДБОП), Интерпол и специални полицейски части. Йосич е арестуван в София. При ареста не оказва съпротива.

През юни 2002 г. е екстрадиран в Сърбия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Сретен Йосич Наркотици наркобос
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес