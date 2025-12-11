САЩ стартираха "Златните карти на Тръмп"

Администрацията на президента Доналд Тръмп официално стартира визовата програма "Златна карта на Тръмп" в сряда. Те са за лица, които не са граждани на САЩ и искат да получат ускорено разрешително за живеене, съобщава "Ройтерс". Уебсайтът Trumpcard.gov, заедно с бутон "кандидатствай сега", позволява на заинтересованите кандидати да платят такса от 15 000 долара на Министерството на вътрешната сигурност за бърза обработка.

Какво представлява "Златната карта"?

Снимка: Royal Mint

След като преминат през проверка на миналото или процес на одобрение, кандидатите трябва да направят "принос" - уебсайтът го нарича още "дарение" - от 1 милион долара, за да получат визата, подобно на "Зелена карта", която им позволява да живеят и работят в Съединените щати.

"По принцип това е Зелена карта, но много по-добра. Много по-мощна, много по-силен път, каза Тръмп пред репортери в Белия дом. Пътят е голяма работа. Трябва да сте страхотни хора."

Министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че около 10 000 души вече са се регистрирали за златната карта по време на периода на предварителна регистрация и очаква много повече да го направят.

"Очаквам с течение на времето да продадем хиляди от тези карти и да съберем милиарди, милиарди долари", каза Лътник пред "Ройтерс" в кратко интервю.

Лътник каза, че програмата за златни карти ще привлече хора в Съединените щати, които биха били от полза за икономиката. Той сравни това със "средностатистическите" притежатели на зелена карта, за които каза, че печелят по-малко пари от средностатистическите американци и е по-вероятно да получават или да имат членове на семейството си на обществена помощ. Той не предостави доказателства за това твърдение.

Администрацията на Тръмп предприе мерки срещу имиграцията, депортирайки стотици хиляди хора, които са били в страната незаконно, и също така предприе мерки за обезкуражаване на легалната имиграция.

Лътник отбеляза, че има и корпоративна версия на златната карта, която позволява на компаниите да получават ускорени визи за служители, които искат да работят в Съединените щати, срещу вноска от 2 милиона долара на служител.