Ето кога обявяват Съвета за мир в Ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обявяване на това кои световни лидери ще бъдат в Съвета за мир в Ивицата Газа трябва да бъде направено в началото на следващата година, съобщава "Ройтерс". Тръмп заяви, че различни лидери искат да бъдат в съвета, който е създаден по план за Газа, установяващ крехкото примирие между Израел и бойците на Хамас. Още: Тръмп планира до Коледа да обяви втория етап от плана си за Ивицата Газа

"Крале, президенти, министър-председатели"

Снимка: Getty images

Тръмп каза, че "крале, президенти, министър-председатели - всички те искат да бъдат в Съвета за мир". Той каза, че това трябва да бъде обявено през новата година. "Това ще бъде един от най-легендарните съвети досега. Всички искат да бъдат в него", каза той.

Резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета на 17 ноември, разрешава Съвет за мир и държави, работещи с него, да създадат временни Международни стабилизационни сили (МСС) в Газа.

Резолюцията, изготвена от САЩ, описва Съвета за мир като преходна администрация, "която ще определи рамката и ще координира финансирането за реконструкцията на Газа" в съответствие с 20-точковия мирен план на Тръмп.

В него се казва, че Съветът на мира ще действа, "докато Палестинската администрация (ПА) не завърши задоволително програмата си за реформи и може сигурно и ефективно да си върне контрола над Газа".

