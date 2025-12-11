Лайфстайл:

След многохилядните протести: Гласуват шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Народните представители ще гласуват вота на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков днес в 13:30 часа. Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите, които в сряда продължиха близо четири часа. Вотът недоверие бе внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.

Вносителите мотивираха вота с тезата, че "икономиката в държавата с главно "Д" е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси".

Властта се защити

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че в рамките на 11 месеца, в които правителството управлява, е свършило доста важни за страната ни задачи. Тя отбеляза, че беше приет Законът за държавния бюджет за 2025 г., който даде възможност страната ни да се стабилизира и да има една устойчивост по отношение на публичните финанси, за да вървим напред и да бъде постигнат един от основните приоритети – членството на България в еврозоната.

"Предоговорихме ПВУ – един провален план, провален през последните 4 години", каза министър Петкова и съобщи, че до края на тази година България ще получи средствата по второ и по трето плащане, които са близо 4 млрд. лева.

"България влезе в еврозоната, след като изпълнихме всички критерии и честно и почтено от 1 януари 2026 г. ще заемем своето достойно място в еврозоната", заяви още министърът на финансите.

Според ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН шестият вот на недоверие цели дестабилизация на правителството, съответно и на държавата.

Асен Василев от ПП-ДБ отново се обърна към Росен Желязков с призива да подаде оставка.

Виолета Иванова
