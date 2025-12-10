Над 3600 километра път: Куче се връща у дома след 5 години (ВИДЕО)

Чоко е малко куче мистерия - основната загадка е как малкото кафяво животинче, което изчезва от дома си в Калифорния през 2021 г., се озовава вързано за ограда в Детройт почти пет години по-късно.

Историята на кучето започва в Антилоуп, Калифорния, където грижовен стопанин го осиновява през март 2016 г. За съжаление, през май 2021 г. Чоко изчезва от дома си и повече не се връща. "Собственичката му никога не изгуби надежда. Тя знаеше, че има микрочип, и продължи да го търси", споделят от Helping Paws and Claws в публикация във Facebook за кученцето.

Калифорнийската организация за защита на животните се включва в историята на Чоко, когато кучето се появява отново в Детройт, Мичиган - на хиляди километри от дома, сякаш от нищото. Почти пет години след изчезването му, кучето е намерено изоставено и вързано за ограда пред приют за животни в края на ноември 2025 г. "1645 дни по-късно, това са 4 години и 7 месеца, той се появи на 2289 мили разстояние (около 3683 километра), вързан за оградата на малък приют в Линкълн Парк, близо до Детройт, Мичиган. Чоко имаше микрочип с актуален телефонен номер. Приютът се свърза със собственика", обясниха от Helping Paws and Claws в социалните мрежи.

След като разбрала, че любимият ѝ приятел по някакъв начин е стигнал до Линкълн Парк, Мичиган, а не до Линкълн, Калифорния, собственичката на Чоко, Патриша, била развълнувана, но несигурна какво да прави след това. Тук се намесва Helping Paws and Claws. Когато организацията видяла публикация в социалните мрежи от Патриша, в която тя питала кой е най-добрият начин да върнат кучето у дома, те решили да помогнат.

Helping Paws and Claws отправили молба към своята общност от любители на животни за съдействие с прибирането на Чоко. Според CBS Detroit, добър човек направил дарение, за да може Чоко да получи безплатен полет от Детройт до Калифорния. Други доброволци взели кучето от приюта в Мичиган, закарали го до летището и го придружили по време на полета до Калифорния - пътуване, което отнело един ден повече заради забавяния на самолетите.

Helping Paws and Claws също отбелязаха във Facebook, че Lincoln Park Animal Shelter, Pet Care Clinic Lincoln Park и Lyla's Mobile Pet Nail Trim са се погрижили Чоко да бъде в безопасност, здрав и обичан, докато е бил в Мичиган, в очакване да се върне на Западното крайбрежие.

На 3-ти декември Чоко се върнал в дома си в Калифорния, където се запозна с двете човешки братчета и сестричета, които собственичката му вече има, докато той е бил далеч, и започнал да наваксва петте години пропуснати прегръдки.

Значението на микрочипирането

Не е ясно как Чоко е стигнал до Мичиган, но Патриша е благодарна, че нейният очарователен космат приятел, който има малко повече побеляла козина, отколкото последния път, когато го е видяла, отново е в прегръдките ѝ. Тя призовава и други собственици на домашни любимци да приемат микрочипирането по-сериозно, тъй като именно то е направило възможна тяхната среща.

"Слагайте микрочип на кучетата си", каза тя пред CBS News. "С наближаването на празниците и екстремния студ, една история като моята може да стане и ваша.

Микрочипирането може да се извърши в кабинет на ветеринарен лекар или в приют за животни и представлява проста процедура: микрочип с големината на оризово зърно, съдържащ контактната информация на собственика, се имплантира под кожата на домашния любимец, обикновено близо до плешките. Ветеринарните кабинети и приютите сканират изгубени животни за микрочипове и, ако открият такъв, лесно могат да се свържат със собственика, пише "People".

