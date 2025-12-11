САЩ на Тръмп срещу Европа: Сблъсъкът на цивилизациите е тук

Новата Национална стратегия за сигурност (НСС) на Доналд Тръмп беше посрещната хладно в Европа, пише Financial Times. Самият документ обаче е интригуващ по свой начин. Амбициозната му цел е да преосмисли сигурността през призмата на цивилизационната борба.

Традиционно сигурността се свежда до военни и икономически заплахи. Новата стратегия изброява тези точки, но е ясно, че авторът няма интерес към тях.

Когато става въпрос за цивилизационни въпроси, документът оживява и става по-смел. Макар и не директно, определението за цивилизация очевидно има расови оттенъци. Спирането на „масовата миграция“ е начело в списъка с политически цели. Още: САЩ плашат Международния наказателен съд: Няма да разследвате Тръмп, иначе - санкции

„Длъжни сме да защитим страната от нашествие... от неограничена миграция“, заявява Съветът за национална сигурност в САЩ. След това тази директива се проектира през Атлантическия океан към Европа. Това подкрепя противоречивата теза на документа, че Европа балансира на ръба на „цивилизационна забрава“. В стратегията се казва: „Повече от вероятно е в рамките на няколко десетилетия някои членове на НАТО да имат мнозинство от неевропейско население.“

Според демографските прогнози до 2045 г. САЩ ще се превърнат в страната с „мнозинство от цветнокожи хора“. При сегашните темпове Обединеното кралство или Германия са на десетилетия от достигането на подобен етап. За да предпази Европа от „цивилизационна забрава“, администрацията на Тръмп предлага съпротива срещу настоящия курс на Европа. Това всъщност означава подкрепа за националистически, антиимигрантски партии – германската „Алтернатива за Германия“, френското „Национално обединение“ и британската „Реформаторска партия“.

Откъде произлизат тези цивилизационни идеи в американската външна политика? Ключовата фигура зад НСС се счита Майкъл Антон, бившият директор на политическото планиране в Държавния департамент. Антон придоби широка известност през 2016 г. благодарение на статията си „Изборите за полет 93“, в която твърди, че за да оцелее, Америка трябва да избере Тръмп и да спре „безкрайния поток от чужденци от Третия свят“.

Трябва ли Европа изобщо да приема това сериозно? Има три подхода за оценка на НСС. Първо, подобни стратегии обикновено са празни думи, нетърпеливо анализирани в експертните среди, но далеч от реалността. Факт е, че Антон вече го няма, а Тръмп като цяло не се възприема като системен мислител, само опростява въпроса: за крайнодесния електорат на САЩ цивилизационният патос може да бъде отхвърлен като евтина демагогия. Още: Тръмп ще иска влизащи в САЩ да показват историята си в социалните мрежи за последните 5 години

Според втория подход, това е част от кампания за натиск на САЩ срещу ЕС, целяща да го принуди да се съобрази с ключови за Вашингтон въпроси – предимно мирно споразумение с Русия и дерегулация на американските технологични гиганти.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау обвини в социалните медии европейските съюзници в „цивилизационно самоубийство“. Той заяви, че САЩ вече не могат „да се преструват на партньори“ със страни от ЕС, чиито политики „фундаментално противоречат“ на американските интереси. Той посочи така наречената „цензура“ и „климатичен фанатизъм“ като такива политики.

Изправени сме пред едва прикрит ултиматум: или ЕС се отказва от политиките, които Белият дом не одобрява, или САЩ ще преосмислят ангажимента си към НАТО. Но реториката на Съвета за национална сигурност, съчетана с изявленията на Ландау, позволява трето, дори по-сурово заключение. Не става въпрос само за отделни мерки за ЕС – администрацията е против самото съществуване на Европейския съюз, който тя представя като враждебен „глобалистки“ проект. Още: Посланикът на САЩ в Белгия: Европа има нужда от електрошок

Ако тази логика се прилага последователно, резултатът може да бъде изтеглянето на САЩ от НАТО, разрив с настоящите европейски правителства и стратегическо сближаване с Русия. Прессекретарят на Путин вече одобри НСС, наричайки я съвместим с позицията на Кремъл. А хора, близки до руския лидер, използваха социалните медии, за да подкрепят тезата на администрацията на Тръмп за заплахата за свободата на словото в Европа.

Документът ясно показва: в момента се води борба между два западни модела, противопоставящи САЩ и Европа. За администрацията на Тръмп „западната цивилизация“ се основава на раса, християнство и национализъм. Европейският модел, от друга страна, е либерален, изграден върху демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, включително международното право.

В Европа основната заплаха за либералната версия на Запада идва от крайнодесните партии, подпомагани от Вашингтон, и руската държава, активно ухажвана от администрацията на Тръмп. Още: Сивият кардинал на Тръмп: Планът му за Украйна няма да сложи край на войната

Автор: Гидеон Рахман за Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски