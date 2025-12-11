Под обстрел с дронове: Първата и настоящата столица на Русия, цел са химически заводи и когенерации (ВИДЕО)

Поредна нощ и пореден дъжд от дронове в Русия – в различни канали в Телеграм се появиха видеокадри, които показват атаки в Новгород и Москва, а руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" описа ситуацията като "масирана атака". Новгород беше посочен от руския диктатор Владимир Путин като първата руска столица съвсем наскоро – в протяжно дълга историческа лекция в телевизионен ефир, когато Путин гостува в Индия – Още: В Индия хванаха Путин натясно с въпрос: Защо стреляте и разрушавате домовете на рускоговорящи в Украйна? (ВИДЕО)

Каква е била целта в Новгород? Изглежда е химическият завод "Акрон", който произвежда азотни торове. Използваното за тази цел вещество селитра се използва и за производството на взривни вещества. Има доста кадри, показващи взрив и пожар в района на завода:

Също химически завод е бил цел на украинските дронове в Смоленска област. Става въпрос за завода "Дорогобуж", който е едно от най-големите руски предприятия за производство на минерални торове. По предварителна информация поне 4 дрона са атакували завода, местни жители твърдят, че там е избухнал пожар. Украински източници казват, че и тук е атакувана когенерационна централа - в село Верхнеднепровско:

За общо 32 свалени дрона съобщава кметът на Москва Сергей Собянин в официалния си канал в Телеграм. Той го стори в поредица съобщения – от 22:41 часа снощи до 6:16 часа тази сутрин. Росавиация обяви, че са затворени всички големи летища в руската столица – Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски.

Интересен факт – към 6:55 часа руското военно министерство все още не е публикувало сводка за дроновете. Има такава от 22:31 часа на 10 декември – 37 свалени дрона, 25 от които в Брянска област, 5 в Калужка област (подход към Москва), 3 във Воронежка област, по 2 в Курска и Белгородска област.

Още: Мощен взрив разтърси Воронеж, твърдения за удар от руска ПВО ракета (ВИДЕО)