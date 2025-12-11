12-годишното проклятие, което не позволи на 3 страни да защитят световната си титла

179 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Тази история е посветена на суеверните фенове на футбола. На тези, които не си пускат мач без късметлийския си шал, не отиват на стадиона с други обувки освен вървежните маратонки и не проверяват резултатите преди последния съдийски сигнал, за да не прецакат фентъзито. На феновете, които вярват дори в абстрактни неща, но именно това превръща любимата ни игра в още по-вълнуващо преживяване за тях. Историята за проклятието на Световния шампион започна на Мондиал 2010…

Първият прокълнат беше Италия

Италия стана световен шампион през 2006 г. на Мондиала в Германия. Да, в техния скучен стил, да трябва да благодарят на Матераци, че провокира Зидан, да победиха на дузпи, но това е футболът. Проклятието ги застигна четири години по-късно. През 2010 г. на Световното първенство в ЮАР Италия попадна в група с Парагвай, Словакия и Нова Зеландия. На пръв поглед спорът щеше да е за второто място, но за италианците всичко се обърка. Две равенства 1:1 с Парагвай и Нова Зеландия спечелиха единствените две точки за Италия, а загубата с 2:3 от Словакия беше последният пирон в ковчега. 2 точки, последно място в групата и обратно към Европа.

Испания последва примера на Италия

2010 г. беше златна за Испания. Най-доброто поколение на „ла фурия“ спечели Мондиала в ЮАР и сложи перлата в короната си, след като вече беше станало европейски шампион две години по-рано. През 2012 г. Испания взе втора поредна европейска титла и когато стана време да гледаме Световното първенство в Бразилия през 2014 г. всички очакваха златното поколение да покаже защо заслужава да бъде наричано така. Но две загуби в първите два мача – с 1:5 от Нидерландия в повторение на финала от 2010 г. и с 0:2 от Чили закопаха шампионите. Победа с 3:0 над Австралия в третия мач не беше достатъчна. Испания остана на 3-то място и отпадна още в груповата фаза.

Германия беше третият тим, който не успя да защити титлата си заради проклятието

Ако нещо се случи веднъж, няма гаранция, че ще се повтори. Но повтори ли се, бъдете сигурни, че ще се потрети. Това някой трябваше да го каже на германците през 2018 г. След много силното световно първенство, което „маншафта“ изнесе през 2014 г. и спечели четвъртата си титла, очакванията за защита на трона в Русия бяха големи. Подмладен състав, но с опита на големите звезди – Германия имаше всичко нужно, за да се представи достойно. Да, ама не. Първия си мач загуби от Мексико с 0:1, но победа над Швеция с 2:0 даде надежди. Третата среща от групите – срещу Южна Корея, съсипа вярата на германците. На тях им трябваше задължителна победа, но два гола след 90-тата минута ги сломиха. Загуба с 0:2 и последно място за в групата.

Франция счупи каръка на последното световно първенство

Шампион през 2018 г. стана Франция. Тогава съставът беше широк, но не чак толкова опитен. Въпреки това „петлите“ се представиха много силно и заслужено станаха световни шампиони. Четири години по-късно, на Световното първенство в Катар, Франция беше още по-голяма световна сила. Килиан Мбапе водеше парада, а „петлите“ не просто излязоха от групата си, а станаха първи. Две победи в първите два мача – с 4:1 срещу Австралия и с 2:1 срещу Дания им гарантираха място на елиминациите. И въпреки загубата с 0:1 от Тунис, те показаха, че няма да отпаднат току-така.

Франция може да загуби финала, но прекъсна проклятието

Нататък всички знаем какво се случи – Франция загуби финала от Аржентина след изпълнение на дузпи. Но за тази история е по-важно друго – французите прекратиха проклятието на Световните шампиони, което не позволи на Италия, Испания и Германия да излязат от групите си. Проклятие, което продължи над 12 години – от лятото на 2010 г. до зимата на 2022 г., и не позволи на 3 страни да защитят световната си титла.

