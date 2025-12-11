Преходът към еврото блокира онлайн банкирането за няколко дни

Няколко дни в страната няма да е възможно да се извършват финансови операции през онлайн и мобилно банкиране. Причината е преминаването от левове в евро. Банките вече изпращат съобщения на клиентите си за периода и предупреждават, че електронните им канали за разплащания няма да работят. Те варират от два до четири дни.

Затруднение в разплащанията

Банките съветват да планираме предварително своите онлайн банкови операции, да направим важните преводи и плащания преди посочените от банката часове и дати. Другите съвети са да се носят пари в брой на Нова година, като лева и евро ще се приемат за плащане в брой до 31 януари 2026 г.

Временно няма да работят и ПОС-терминалите. Банките вече информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки, от 21:00 часа на 31 декември 2025 г. до 01:00 часа на 1 януари 2026 г.

Съветва се и да се планира посещение в банков клон, като се напомня, че от 12:30 часа на 30 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. клоновете няма да работят.

Финансовите институции предупреждават още, че междубанковите левови преводи и плащанията към бюджета ще са възможни до следобедните часове на 30 декември, пише в. "Сега".