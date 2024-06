Отвлякоха автобус на градския транспорт в Атланта (ВИДЕО)

По време на преследването в автобуса е имало общо 17 души, включително шофьорът. Едно от обажданията на 911, получени от диспечерите от автобуса, остава отворено по време на цялото преследване.

Полицията преследва автобуса на километри от града в съседните предградия, като телевизионните новинарски кадри показаха също как се движи през трафика в час пик и удря няколко превозни средства. ОЩЕ: Въоръжен простреля трима души в заведение в САЩ (ВИДЕО)

A transit bus in Georgia was hijacked following a "dispute" on board. It led to a high-speed police chase through Atlanta. pic.twitter.com/xsgCZVqA5Q

Преследването приключи, когато автобусът излезе от пътното платно, каза началникът на полицията в окръг Декалб Мирта Рамос пред репортери. След това властите използваха BearCat, за да „обездвижят“ автобуса, добави тя.

Новинарски снимки показаха бронирана полицейска SWAT машина, блокираща предната част на автобуса, който също беше ограден от пожарна кола. След това светеща цифрова табела над предното стъкло на автобуса все още гласеше: „Спешна ситуация“ и „Обадете се на полицията“. ОЩЕ: Стрелба в Атланта: Съобщава се за жертви и ранени (ВИДЕО)

Video shows the wild scene involving a commuter bus that was hijacked in Atlanta with 16 passengers and a driver onboard. One passenger died from a gunshot wound.



Police chased the bus for miles in rush-hour traffic as it ran into other vehicles. https://t.co/n5fZ92RHBb pic.twitter.com/fiu5aCri8S