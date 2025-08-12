Тръмп се застрахова: Създава сили срещу безредици

Правителството на американския президент Доналд Тръмп обмисля създаването на сили за реагиране при безредици, пише в. "Вашингтон пост", цитиран от БТА. Тези сили ще бъдат разполагани бързо в американските градове при протести и безредици, уточнява американското издание, като се позовава на вътрешни документи на Пентагона. Планът предвижда 600 войници да бъдат в готовност за транспортиране до съответното място за не повече от час. Те ще бъдат разделени на две групи от по 300 войници и ще бъдат разположени във военни бази в щатите Алабама и Аризона.

Струват стотици милиони долари

От документите става ясно, че за поддържането на тези сили за реагиране ще са нужни стотици милиони долари, ако за функционирането им бъдат ангажирани военни самолети, които да са винаги на разположение.

Документите съдържат обстоен анализ на потенциалните обществени последици от работата на подобна програма.

Програмата може да бъде създадена най-рано през фискалната 2027 г., ако за нея ще бъде използвано бюджетно финансиране за Пентагона. Не се уточнява дали тя може да започне по-рано, ако бъдат използвани алтернативни източници на финансиране.

Не е ясно дали проектът е бил представен на вниманието на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Говорители на Пентагона отказаха коментар, отбелязва "Вашингтон пост".

