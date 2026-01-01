Любопитно:

01 януари 2026, 01:00 часа
"Путин избра лъжите, омразата и смъртта": На Нова година Тръмп прогледна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Гръмко обявената атака (срещу резиденцията му в Новгородска област) показа, че именно Русия стои на пътя на мира". Тази статия на любимия си вестник The New York Post публикува в профила си в своята социална мрежа американският президент Доналд Тръмп.

Още: Русия показа доказателства за атака срещу резиденция на Путин: Нарисува карта и неописуеми снимки

Самата статия е е знакова, защото в нея изрично пише: "Руският диктатор Владимир Путин избра лъжите, омразата и смъртта". И то след обяснение, че украинският президент Володимир Зеленски е дошъл лично в Мар-а-Лаго, Флорида, и е направил компромис по мирния план.

"Само си помислете, Путин, който води брутална война от почти четири години, вярва, че всяко насилие в неговата махала заслужава специално възмущение. В края на краищата, на Коледа Русия изстреля 131 дрона към Киев и други градове, убивайки 7 цивилни. Цивилни. Кремъл умишлено атакува жилищни сгради и електроцентрали, за да накаже обикновените украинци. Руснаците отвличат деца. Те измъчват и екзекутират затворници. Освен това Москва многократно се е опитвала да убие Зеленски. Всяка атака срещу Путин е повече от оправдана", се казва още в статията. Там изрично е подчертано, че няма как да приемем на вяра думите на Кремъл, че изобщо е имало атака срещу резиденцията на Путин - Още: Песков: Защо да даваме доказателства, че резиденция на Путин е атакувана? (АУДИО)

През 2025 г., съгласно официалните данни на украинския генщаб, Русия е хвърлила над 60 000 въздушни бомби върху Украйна, изстреляла е около 2400 ракети и повече от 100 000 далекобойни дрона по цели в Украйна. В Украйна са издадени над 19 000 предупреждения за въздушна тревога. Най-много са били в Харковска област - 2020, следвана от Запорожка област - 1808, а след това е Сумска област - 1793.

На този фон обаче, шарже д'афер на САЩ в Русия Дъглас Дайкхаус отправи новогодишно пожелание към Русия. Наред с познати клишета как си правим равносметка, изминалата година била трудна, но имало и надежда, новата година давала шанс да гледаме напред и да търсим мир, Дайкхаус заяви и, че американците и руснаците споделяли еднакви ценности на любов към родината и това можело да е основа за изграждане на мирно бъдеще:

Същевременно, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува генерирано с изкуствен интелект (ИИ) поздравление на Путин за новата година - такова, каквото каналът счита, че трябва да е истинското послание. И то е покъртително - че докато в Западна Европа се радват на живота, руснаците дори не могат да седнат като хората на новогодишната трапеза заради заплахата от дронове. "Мога да обещая, че по-добре няма да е, а още по-зле", казва още генерираният с ИИ Путин.

Война на дронове

Украинските мониторингови канали съобщават за купища дронове, с които Украйна атакува съседните руски територии, безпилотни летателни апарати са отправени и към Москва. Вече има и първи видеокадри - на горящо депо за горива и петрол в Людиново, Калужка област, както и в Иловайск, Донецка област - окупиран още преди старта на пълномащабната война град от руснаците. Дим се издига и огън гори в района на Илската рафинерия, в Краснодарския край:

През предишното денонощие истински украински въздушен удар беше нанесен по терминал на "Транснефтгаз" в Краснодарския край. В Твер също имаше атака, срещу газопровод:

Очаквайте подробности преди обед на 1 януари!

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
