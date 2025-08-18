Първопричините за войната в Украйна и кой има по-добри карти: Тръмп се прави, че отговаря (ВИДЕО)

Кой сега държи по-силните карти във войната в Украйна и кои са първопричините за нея? С тези въпроси се сблъска директно американският президент Доналд Тръмп - това стана по време на втората му за 2025 година среща с украинския президент Володимир Зеленски. Въпросите всъщност са продължение на първата им среща, която се превърна в незапомнен скандал.

Въпросът за картите върна ярко спомена за срещата на американския президент със Зеленски в началото на годината - тогава Тръмп избухна срещу украинския президент и една от репликите му беше, че Украйна няма карти срещу Русия. Сега обаче Тръмп заяви, че не иска да каже кой е с по-добри карти и за милиарден път изтърси клишето как войната в Украйна била война на Байдън, а украинците страдали неимоверно - Още: Дума по дума: Какво точно си казаха Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет (ТРАНСКРИПЦИЯ)

Reporter: Which side has the better cards?



Trump: I don’t want to say that...pic.twitter.com/Fe8TM0pyYa — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Тръмп отново каза и, че войната в Украйна ще свърши, но той не може да посочи кога - само че Володимир Зеленски искал край, Владимир Путин също искал, а светът се уморил от тази война. Отговорът дойде заради въпрос за "първопричините" за войната, от гледна точка на Путин, и дали Тръмп всъщност е разбрал кои са първопричините не само както ги сочи Путин. Първопричините според руския диктатор са предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии:

Trump:



Look, the war is going to end. When it ends, I can't tell you. But the war is going to end ... Putin wants it to end.pic.twitter.com/WYjSQ8eouw — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Същевременно Володимир Зеленски изрично благодари на първата дама на САЩ Мелания Тръмп - тя открито попита в писмо Путин за отвлечените от неговите войници украински деца - Още: "Времето дойде": Ето какво пише в писмото си Мелания Тръмп до Путин