"Времето дойде": Ето какво пише в писмото си Мелания Тръмп до Путин

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е написала писмо до руския диктатор Владимир Путин, в което изразява загриженост за съдбата на отвлечените деца в Украйна, съобщиха в петък служители на Белия дом. Според Fox News, които са се сдобили с текста, то е било лично предадено от президента Доналд Тръмп на Путин преди важната им среща в Анкоридж, Аляска, като апелира руският лидер да поеме отговорност не само за своята страна, но и за човечеството като цяло.

Ето какво пише в писмото?

"Уважаеми президент Путин, всяко дете носи едни и същи тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено в селските райони на дадена страна или в нейния великолепен градски център. То мечтае за любов, възможности и безопасност от опасност", запоява писмото до диктатора.

"Като родители, ние носим отговорност да подхранваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, нашата отговорност да запазим бъдещето на нашите деца далеч надхвърля удобството на малцина. Със сигурност трябва да се стремим да си представим свят на достойнство за всички – така че всяка душа да може да се събуди в мир и самото бъдеще да е сигурно", пише Мелания.

"Една проста, но дълбока мисъл, г-н Путин, и сигурен съм, че ще се съгласите: потомците на всяко поколение започват живота си с чистота и невинност, която надхвърля географията, правителството и идеологията", добавя първата дама.

"И въпреки това, в днешния свят, някои деца са принудени да се смеят тихо, мълчалива съпротива срещу силите, които биха им отнели бъдещето. Г-н Путин, само Вие можете да им върнете мелодичния смях. Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите повече от това да служите само на Русия – вие ще служите на самото човечество. Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения и от вас, г-н Путин, зависи да превърнете тази визия в реалност. Времето дойде", завършва писмото си тя.

Писмото бе представено на първата среща САЩ–Русия от юни 2021 г., когато тогавашният президент Джо Байдън се срещна с Путин в Женева, само няколко месеца преди Русия да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Към август 2025 г. над 1.6 милиона украински деца остават под контрола на Москва в окупираните територии или са депортирани в Русия. Русия твърди, че „защитава уязвими деца“, но доклади показват, че малолетни са настанявани във военни лагери, участват във военни игри и дават лоялност на Москва.