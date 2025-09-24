Рубио: Тръмп разполага с всичко необходимо за продажба на отбранително и нападателно оръжие, за да може Украйна да се защити

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че войната в Украйна се е оказала изключително сложно предизвикателство. Той направи това изявление по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, пише Укринформ. По неговите думи, президентът на САЩ Доналд Тръмп „неуморно е работил“ за уреждането на войната в Украйна, като е отделил огромно количество от собственото си време и енергия. Той счита, че войната не може да приключи по военен път, а само благодарение на мирни преговори.

Още: Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)

„Тя ще приключи на масата за преговори – именно там ще завърши тази война. Но колкото по-дълго продължава, толкова повече хора ще загиват, толкова повече ще бъдат разрушенията", отбеляза Рубио.

Още: Тръмп: Страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които нарушават въздушното им пространство (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ счита, че шефът на Белия дом „е проявил изключително търпение, избягвайки допълнителни санкции срещу Русия“, защото се е надявал на пробив по този въпрос. Въпреки това той добави, че търпението му не е безгранично.

Още: Украйна с нова мащабна атака срещу Русия (ВИДЕО)

„Той има възможност и варианти за налагане на допълнителни икономически санкции срещу Русия, ако това е необходимо, за да се сложи край на войната“, предупреди Рубио. Също така държавният секретар на САЩ сподели, че президентът Тръмп разполага с всичко необходимо за продажба на „отбранително и, очевидно, нападателно оръжие, за да може Украйна да се защити от руските атаки“.

Още: Зеленски: Обсъдихме връщането на децата, отвлечени от Русия, Тръмп ясно разбира ситуацията (ВИДЕО)