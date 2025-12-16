САЩ атакуваха три плавателни съда в Тихия океан

САЩ са извършили по удари по три плавателни съда в международни води, при които са били убити осем мъже. Това заявиха от Южното командване на въоръжените сили, предаде Ройтерс. "Разузнавателна информация потвърди, че плавателните съдове са се движели по известни маршрути за наркотрафик в източната част на Тихия океан и са участвали в наркотрафик", се казва в съобщение на военните.

Удар по наркотрафика

Съединените щати нанесоха удари по повече от 20 плавателни съда в Тихия океан и Карибско море край Венецуела като част от военна кампания, започната от президента Доналд Тръмп срещу контрабандата на наркотици от региона. В хода на операцията са убити общо най-малко 90 предполагаеми наркотрафиканти.

Използването на армията за нападения срещу заподозрени в наркотрафик плавателни съдове представлява рязко отклонение от начина, по който САЩ традиционно са действали по такива случаи.

"Операциите ни в района на Южното командване са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия са в съответствие с международното хуманитарно право", каза по-рано този месец пред репортери говорител на Пентагона, пише БТА.

Ударите се разглеждат като предвестник на американски удари по суша срещу Венецуела, за които Тръмп каза, че скоро ще започнат.