Законни ли са американските удари срещу корабчета, използвани от наркотрафиканти: Министерството на правосъдието с решение

Американските удари срещу корабчета, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици, са „законни“ и следователно не излагат участвалите в тях войници на съдебно преследване, увери днес министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Франс прес, като отхвърли обвиненията за екзекуции „без присъда“. От септември САЩ извършиха поредица удари в Карибско море и Тихия океан срещу плавателни съдове, твърдейки, че са използвани да транспортират наркотици. При ударите бяха убити общо 76 души.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в понеделник призова Вашингтон да разследва законността на тези удари, отбелязвайки, че има „сериозни индикации“ за „нарушения на международното хуманитарно право“ и за екзекуции „без присъда“. „Ударите са наредени в съответствие със законите за въоръжен конфликт, ето защо са законни заповеди“, каза пред АФП говорителка на министерството на правосъдието на САЩ, цитирана от БТА.

