САЩ с нов удар по кораб за наркотрафик в Тихия океан (ВИДЕО)

САЩ нанесоха снощи пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан, при което са били убити трима души на борда, предаде Ройтерс, като се позова на Пентагона. "Разузнаването потвърди, че плавателният съд е бил замесен в незаконен трафик на наркотици, преминавал е по известен маршрут за трафик на наркотици и е транспортирал наркотици", заяви американското Южно командване в публикация в социалните мрежи.

В съобщението се казва, че плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група "Южно копие".

ОЩЕ: Нов удар на САЩ по кораб с наркотици в Тихия океан (ВИДЕО)

SOUTHCOM:



On Nov. 15, at the direction of "Secretary of War" Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization.



Three male narco-terrorists aboard the vessel were killed.



The vessel was… pic.twitter.com/Yx4QWxgZYJ — Clash Report (@clashreport) November 16, 2025

Този удар е 21-та подобна атака, обявена от американските въоръжени сили от началото на септември. По данни на Пентагона при ударите са били убити повече от 80 души.

По думите на въоръжените сили ударите са част от справедливи усилия за прекъсване на потока от наркотици към САЩ. Законодатели в американския Конгрес, правозащитни групи и съюзници на САЩ обаче повдигнаха въпроси относно законността на атаките.

Администрацията на президента Доналд Тръмп заяви, че има законно право да нанася ударите и министерството на правосъдието публикува правно становище, в което ги оправда и настоя, че американските военни, които извършват операциите, имат имунитет от съдебно преследване.

ОЩЕ: Законни ли са американските удари срещу корабчета, използвани от наркотрафиканти: Министерството на правосъдието с решение

Също снощи държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Държавният департамент ще обозначи предполагаемия наркокартел "Картел де лос Солес" за "чуждестранна терористична организация". Американски официални представители обвиняват "Картел де лос Солес", че работи с престъпната организация "Трен де Арагуа", за да изпраща наркотици в САЩ.

Администрацията на Тръмп казва, че венецуелският президент Николас Мадуро е лидер на "Картел де лос Солес". Мадуро отрича това обвинение.

ОЩЕ: Колкото три големи слона: Панама залови рекордна пратка наркотици (ВИДЕО)

Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибско море в момент, когато американски официални представители обмислят дали да предприемат военни действия срещу правителството на Мадуро.