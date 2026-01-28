САЩ не изключват превантивен удар по Иран

САЩ не изключват нанасянето на превантивен удар по Иран. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той заяви, че в момента във военните бази на САЩ в Близкия изток се намират около 40 000 американски военни. „В действителност всички те се намират в обсега на хиляди ирански дронове и балистични ракети с голям и малък обсег, които заплашват присъствието на нашите войски“, заяви Рубио.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран се откаже от ядреното споразумение, страната ще бъде подложена на атака, която ще бъде „много по-лоша“ от юнската операция, при която бяха разрушени подемни инсталазии за обогатяване на уран.

"С пръст на спусъка"

Същевременно иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната му са готови да отговорят на каквито и да е военни действия от страна на САЩ, предаде Ройтерс. „Иранските въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да реагират на всяка агресия“, заяви Арагчи, цитиран от БТА.

Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей пък написа в социалната мрежа „Екс“, че каквито и да е военни действия от страна на Вашингтон ще доведат до удари на Ислямската република срещу САЩ, Израел и подкрепящите ги страни. „Иранският отговор на какъвто и да е американски удар ще бъде незабавен, с всички налични средства и безпрецедентен“, заяви той.

