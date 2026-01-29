Челси елиминира Наполи от Шампионска лига! Арсенал не сдаде върха, но допусна гол от бивш левскар

Наполи е аут от Шампионска лига! "Партенопейците" допуснаха поражение с 2:3 у дома от Челси в осми кръг от основната фаза на турнира. Те останаха с 8 точки, които им отредиха 30-ата позиция в крайното класиране. Лондончани от своя страна завършиха този етап на шесто място. Енцо Фернандес изведе гостите напред в резултата от дузпа. Антонио Вергара и Расмус Хьойлунд обаче осъществиха пълен обрат. През втората част Коул Палмър се отличи с две асистенции към Жоао Педро, който блесна с две попадения за крайния успех на Челси.

Рикардиньо вкара на Арсенал!

Междувременно Арсенал не допусна грешка при домакинството си на Кайрат и завърши основната фаза на върха без загубена точка. "Топчиите" се наложиха с 3:2. Точни за тях бяха Виктор Гьокереш, Кай Хаверц и Габриел Мартинели. В добавеното време за казахстанците се разписа бившият нападател на Левски Рикардиньо, който се появи от резервната скамейка. Кайрат остана на дъното само с точка в актива си.

2-3 Kairat.



RICARDINHO SCORES VS. ARSENAL BUT THEY NEED MORE GOALS!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/jbmDuUG2Px — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 28, 2026

Манчестър Сити също си свърши работата и надви с 2:0 Галатасарай на "Етихад". Ерлинг Холанд и Раян Шерки отбелязаха до 30-ата минута. "Гражданите" имаха късмет с развоя на другите мачове и се класираха в топ 8. "Джим Бом" е 20-и и ще трябва да мине през плейоф.

