Оставката на Румен Радев:

Челси елиминира Наполи от Шампионска лига! Арсенал не сдаде върха, но допусна гол от бивш левскар

29 януари 2026, 00:28 часа 202 прочитания 0 коментара
Челси елиминира Наполи от Шампионска лига! Арсенал не сдаде върха, но допусна гол от бивш левскар

Наполи е аут от Шампионска лига! "Партенопейците" допуснаха поражение с 2:3 у дома от Челси в осми кръг от основната фаза на турнира. Те останаха с 8 точки, които им отредиха 30-ата позиция в крайното класиране. Лондончани от своя страна завършиха този етап на шесто място. Енцо Фернандес изведе гостите напред в резултата от дузпа. Антонио Вергара и Расмус Хьойлунд обаче осъществиха пълен обрат. През втората част Коул Палмър се отличи с две асистенции към Жоао Педро, който блесна с две попадения за крайния успех на Челси.

Рикардиньо вкара на Арсенал!

Междувременно Арсенал не допусна грешка при домакинството си на Кайрат и завърши основната фаза на върха без загубена точка. "Топчиите" се наложиха с 3:2. Точни за тях бяха Виктор Гьокереш, Кай Хаверц и Габриел Мартинели. В добавеното време за казахстанците се разписа бившият нападател на Левски Рикардиньо, който се появи от резервната скамейка. Кайрат остана на дъното само с точка в актива си.

Манчестър Сити също си свърши работата и надви с 2:0 Галатасарай на "Етихад". Ерлинг Холанд и Раян Шерки отбелязаха до 30-ата минута. "Гражданите" имаха късмет с развоя на другите мачове и се класираха в топ 8. "Джим Бом" е 20-и и ще трябва да мине през плейоф.

ОЩЕ: Моу изхвърли Реал от топ 8 след велик мач! Гол на вратар класира Бенфика! Разярена Барса с наказателна акция

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Шампионска лига Арсенал Челси Наполи Галатасарай
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес