Тръмп усилва натиска: "Още една красива армада плава към Иран"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американски военноморски сили в момента се придвижват към Иран, за да подновят натиска върху Техеран да постигне споразумение с Вашингтон. "В момента има още една красива армада, която плава красиво към Иран", каза републиканецът на 27 януари в Айова. Държавният глава заяви, че Ислямската република е трябвало да се съгласи по-рано на сделка, добавяйки, че ако беше го направила, все още щеше да „има държава" - той имаше предвид Техеран да сключи споразумение за прекратяване на смъртоносните репресии срещу протестиращите.

"Голямата армада" вече е край Иран

Не се разбра обаче дали Тръмп говори за самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби и изтребители, които вече са в Близкия изток от няколко дни, или има предвид други ударни средства. Като се има предвид изявлението му от понеделник, явно американците ще придвижат още сили и техника край Иран.

"Голямата армада" на Тръмп, включваща ударна група от самолетоносачи, вече е в близост до Иран. В понеделник Тръмп приветства пристигането на американските сили, като заяви, че хаосът в Ислямската република скоро ще бъде разрешен благодарение на най-новата му демонстрация на сила в региона, съобщи Axios. „Имаме голяма армада до Иран. По-голяма от тази във Венецуела“, каза той, като се позова на силите, заловили бившия венецуелски президент Николас Мадуро.

Тръмп твърди, че Иран иска да сключи сделка

Предвид американската „армада“ край Иран и многократните съобщения за готовността на Тръмп да остави на масата опцията за военна сила в региона заради репресиите на режима, президентът на Щатите заяви, че искрено вярва, че Иран е готов за преговори.

„Те искат да сключат споразумение. Знам го. Обаждали са се многократно“, каза той пред Axios. „Те искат да разговарят".

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо след смъртоносното потушаване на протестите от силите за сигурност по-рано този месец. Според независими оценки броят на жертвите може да достига над 36 500. Тръмп планира да се срещне с екипа си, за да обсъдят военни варианти, свързани с Иран, след като по-рано този месец президентът обеща да защити протестиращите срещу авторитарното управление в ислямската държава. Тези варианти са подкрепени от пристигането на ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в региона, съобщи The Wall Street Journal.

Той и придружаващите го военни кораби са влезли в зоната на отговорност на Централното командване в понеделник, носейки допълнителни изтребители F-35C и F-18, които могат да атакуват дълбоко в Иран. Ударната група може да разположи и същите военни самолети EA-18 Growler, които парализираха радарите на венецуелската армия и оставиха Мадуро уязвим.

В момента на разположение са и три разрушителя на Военноморските сили, които могат да изстрелват крилати ракети „Томахоук“, съобщи пред изданието представител на Министерството на отбраната. Според изданието - освен с USS Abraham Lincoln САЩ разполагат с два разрушителя, разположени в близост до Ормузкия проток, както и с три бойни кораба в Персийския залив.

