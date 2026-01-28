Тръмп усилва натиска: "Още една красива армада плава към Иран"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американски военноморски сили в момента се придвижват към Иран, за да подновят натиска върху Техеран да постигне споразумение с Вашингтон. "В момента има още една красива армада, която плава красиво към Иран", каза републиканецът на 27 януари в Айова. Държавният глава заяви, че Ислямската република е трябвало да се съгласи по-рано на сделка, добавяйки, че ако беше го направила, все още щеше да „има държава" - той имаше предвид Техеран да сключи споразумение за прекратяване на смъртоносните репресии срещу протестиращите.

"Голямата армада" вече е край Иран

Не се разбра обаче дали Тръмп говори за самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби и изтребители, които вече са в Близкия изток от няколко дни, или има предвид други ударни средства. Като се има предвид изявлението му от понеделник, явно американците ще придвижат още сили и техника край Иран.

"Голямата армада" на Тръмп, включваща ударна група от самолетоносачи, вече е в близост до Иран. В понеделник Тръмп приветства пристигането на американските сили, като заяви, че хаосът в Ислямската република скоро ще бъде разрешен благодарение на най-новата му демонстрация на сила в региона, съобщи Axios. „Имаме голяма армада до Иран. По-голяма от тази във Венецуела“, каза той, като се позова на силите, заловили бившия венецуелски президент Николас Мадуро.

Иран и прокситата му в Близкия изток вече отвърнаха с ответни заплахи, заявявайки, че силите на САЩ не са в безопасност в Близкия изток: "Не можете да ни ударите, в капан сте": Войната Иран-САЩ навлезе в нова фаза, но само на думи (ВИДЕО).

Тръмп твърди, че Иран иска да сключи сделка

Предвид американската „армада“ край Иран и многократните съобщения за готовността на Тръмп да остави на масата опцията за военна сила в региона заради репресиите на режима, президентът на Щатите заяви, че искрено вярва, че Иран е готов за преговори.

„Те искат да сключат споразумение. Знам го. Обаждали са се многократно“, каза той пред Axios. „Те искат да разговарят".

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо след смъртоносното потушаване на протестите от силите за сигурност по-рано този месец. Според независими оценки броят на жертвите може да достига над 36 500. Тръмп планира да се срещне с екипа си, за да обсъдят военни варианти, свързани с Иран, след като по-рано този месец президентът обеща да защити протестиращите срещу авторитарното управление в ислямската държава. Тези варианти са подкрепени от пристигането на ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в региона, съобщи The Wall Street Journal.

Той и придружаващите го военни кораби са влезли в зоната на отговорност на Централното командване в понеделник, носейки допълнителни изтребители F-35C и F-18, които могат да атакуват дълбоко в Иран. Ударната група може да разположи и същите военни самолети EA-18 Growler, които парализираха радарите на венецуелската армия и оставиха Мадуро уязвим.

В момента на разположение са и три разрушителя на Военноморските сили, които могат да изстрелват крилати ракети „Томахоук“, съобщи пред изданието представител на Министерството на отбраната. Според изданието - освен с USS Abraham Lincoln САЩ разполагат с два разрушителя, разположени в близост до Ормузкия проток, както и с три бойни кораба в Персийския залив.

